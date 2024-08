¡Se acerca la fecha límite! Tal como ha revelado la SSA, millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos tienen hasta el 31 de agosto del 2024 para cambiar su cuenta de My Social Security a Login.gov, pues -de no hacerse efectivo el traslado- sus cuentas sufrirán la baja en el sistema. En ese sentido, ¿te gustaría saber cuáles son los requisitos para la migración entre portales? Entonces, sigue adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que, a diferencia de My Social Security, Login.gov es una plataforma del gobierno de Estados Unidos con la que se unifica el acceso a todos los organismos públicos con un solo inicio de sesión.

De esta manera, se agilizan diversos trámites y servicios en línea, garantizando la protección de los datos sensibles de los ciudadanos del país norteamericano.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CAMBIAR TU CUENTA DE MY SOCIAL SECURITY A LOGIN.GOV?

Las personas que deben cambiar su cuenta de My Social Security a Login.gov son aquellas que se registraron al primer portal antes del 18 de septiembre de 2021.

Así, cualquier trabajador estadounidense que pague impuestos del Seguro Social, ya sea que reciba beneficios o no, tiene la posibilidad de obtener una cuenta gratuita en Login.gov.

Entonces, para registrarte, no olvides que debes contar con una dirección de correo electrónico, un número de Seguro Social y tener al menos 18 años de edad para completar la transición.

LOS PASOS A SEGUIR PARA CAMBIAR TU CUENTA DE MY SOCIAL SECURITY A LOGIN.GOV

Si todavía no has migrado de My Social Security a Login.gov estos son los pasos que debes seguir:

Inicia sesión en ssa.gov

Haz clic en Login.gov . El enlace se abrirá de forma automática.

. El enlace se abrirá de forma automática. Selecciona la opción “Crear una cuenta” .

. Completa la información solicitada: dirección de correo electrónico y contraseña.

Incluye información adicional para verificar tu identidad. No olvides que recibirás un código de activación para finalizar la transacción.

Finalmente, lee y aceptar los Términos y Condiciones. Recuerda que el trámite es gratuito.

¿QUÉ PASA SI NO CAMBIAS TU CUENTA DE MY SOCIAL SECURITY A LOGIN.GOV?

Como mencioné previamente, la fecha límite para hacer la transición a la nueva cuenta de inicio de sesión es el viernes 31 de agosto del 2024.

Por lo tanto, si no realizas el cambio antes de ese día, sufrirás el cierre de tu cuenta del Seguro Social. ¡Toma tus precauciones!

La plataforma Login.gov que agrupa a las entidades federales. Debes crear tu usuario para acceder a los servicios (Foto: SSA)