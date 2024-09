Cada ganador del premio mayor del Mega Millions tiene una historia en particular. Sin embargo, no siempre pasa que un jugador afortunado pueda perder todo su premio. Esto le puede suceder a un ciudadano que acertó los números y se embolsó US$1,130 millones de la lotería de Estados Unidos. Sin embargo, los responsables del jeugo de azar han advertido que se puede quedar sin un dólar si no cumple con uno de los requisitos indispensables.

No todo es felicidad en la lotería. Semana a semana, los jugadores intentan alcanzar uno de los premios más altos de juegos como Mega Millions, Powerball o los raspaditos. Las probabilidades son muy bajas pero insisten.

Este jugador consiguió el boleto soñado, al acertar los números de los US$1,130 millones del sorteo del Mega Millions: 07, 11, 22, 29 y 30; Mega Ball, 04 y el multiplicador 2. Sin embargo, el sueño puede convertirse en pesadilla.

Una jugadora anota sus números ganadores del Mega Millions (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL GANADOR DE US$1,130 MILLONES DEL MEGA MILLIONS PERDERÁ TODO EL PREMIO?

El ganador de los US$1,130 millones del Mega Millions podría perder todo el dinero si no se acerca a tiempo a reclamar el dinero. Esa es la insólita razón por la que el jugador podría dejar pasar la oportunidad de convertirse en millonario.

De acuerdo a la lotería de Estados Unidos, el ciudadano solo tiene hasta el 26 de marzo de 2025 para reclamar el premio obtenido con su boleto ganador. De lo contrario, la cifra se repartiría entre los estados que participan en Mega Millions.

“Todas nuestras contribuciones van al sistema de pensiones, beneficiando principalmente a maestros, policías, bomberos y otros empleados estatales”, dijo el director ejecutivo dbe la Lotería de Nueva Jersey, James Carey.

Agregó que, a pesar de que los ganadores de premios altos se toman su tiempo para reclamar el tiempo, en este caso, el jugador ni siquiera se ha contactado con los responsables del juego de azar para identificarse.

El jackpot del Mega Millions aumenta cada semana si no hay ganadores del sorteo (Foto: AFP)

¿DÓNDE SE COMPRÓ EL BOLETO?

El boleto ganador de US$1,130 millones del Mega Millions se compró en la tienda ShopRite Liquor, la cual está ubicada en la calle 2200 Route 66, en Neptune Township del condado de Monmouth.