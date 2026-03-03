Si utilizas Facebook todos los días, probablemente ya te hayas dado cuenta de que hoy, martes 3 de marzo, la plataforma presenta fallas y no funciona correctamente. Este problema afecta a millones de usuarios en todo el mundo, y una vez más, Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, enfrenta inconvenientes en sus servicios. Por ahora, puedo asegurarte que no se trata de tu conexión a internet, de tu dispositivo ni de tu operador telefónico. La caída ha sido registrada en Down Detector, dejando a muchas personas sin la posibilidad de publicar, comentar, dar “me gusta” o navegar normalmente por la red social.
Si te preguntas cuándo volverá Facebook o qué puedes hacer, la recomendación principal es mantener la calma, ya que la plataforma suele restablecerse de manera paulatina después de unos minutos u horas. Por ahora, las redes oficiales de Meta no han emitido un comunicado sobre la caída, pero aquí te mantendré informado de cualquier novedad.
(Noticia en desarrollo)