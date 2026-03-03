Se cayó Facebook. Aquí te cuento todo al respecto. | Crédito: Facebook / StickPNG
Se cayó Facebook. Aquí te cuento todo al respecto. | Crédito: Facebook / StickPNG
Oscar Guerrero Tello
mailOscar Guerrero Tello

Si utilizas Facebook todos los días, probablemente ya te hayas dado cuenta de que hoy, martes 3 de marzo, la plataforma presenta fallas y no funciona correctamente. Este problema afecta a millones de usuarios en todo el mundo, y una vez más, Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, enfrenta inconvenientes en sus servicios. Por ahora, puedo asegurarte que no se trata de tu conexión a internet, de tu dispositivo ni de tu operador telefónico. La caída ha sido registrada en Down Detector, dejando a muchas personas sin la posibilidad de publicar, comentar, dar “me gusta” o navegar normalmente por la red social.

Si te preguntas cuándo volverá Facebook o qué puedes hacer, la recomendación principal es mantener la calma, ya que la plataforma suele restablecerse de manera paulatina después de unos minutos u horas. Por ahora, las redes oficiales de Meta no han emitido un comunicado sobre la caída, pero aquí te mantendré informado de cualquier novedad.

(Noticia en desarrollo)

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS