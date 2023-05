Si postulaste y ganaste en el Programa de Visas de Diversidad DV-2024, conocido como el sorteo de visas, aquí te indicamos lo que debes hacer para tener la ansiada la Green Card, que te permite trabajar y estudiar en Estados Unidos.

El 6 de mayo se dieron a conocer los resultados para tramitar la vida de la diversidad 2024, que beneficia a cerca de 55,000 personas de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos, a quienes les otorga la residencia permanente y, a futuro, permitirá potencialmente obtener la ciudadanía estadounidense.

Entre los requisitos para calificar está tener al menos educación secundaria y contar con experiencia laboral. Los ganadores del DV-2024 fueron seleccionados mediante un sorteo aleatorio computarizado.

¿CÓMO SABER SI SALÍ GANADOR EN EL SORTEO DE LA LOTERÍA DE VISAS 2024?

Los resultados están disponibles desde el sábado 6 de mayo. Para saber si saliste sorteado debes seguir estos pasos, de acuerdo con la página del gobierno estadounidense:

Ingresar en el sitio web dvprogram.state.gov/ESC

Colocar los datos de confirmación que se otorgaron al momento del registro.

IMPORTANTE:

Los resultados de la lotería de visas de 2023 se pueden consultar hasta el 30 de septiembre de 2023. Los participantes DV-2023 deben conservar su número de confirmación hasta esa fecha.

Los resultados de la lotería de visas de 2024 se pueden consultar hasta el 30 de septiembre de 2024. Los participantes DV-2024 deben conservar su número de confirmación hasta esa fecha.

¿QUÉ HAGO SI GANÉ EN LA LOTERÍA DE VISAS DE ESTADOS UNIDOS?

Si saliste seleccionado en sorteo del Programa de Visas de Diversidad, debes reunir los requisitos, entonces puedes solicitar una visa de inmigrante de diversidad. Si aprueban tu petición, podrás viajar a Estados Unidos, pedir la “Green Card” y vivir como residente permanente.

Para solicitar una visa de inmigrante, inicia una sesión en el sitio web del programa de Visas de Diversidad. Completa y envía por Internet el formulario DS-260 para solicitar la visa de inmigrante. Después de presentar su solicitud, recibirá un correo electrónico indicando la fecha, la hora y el lugar de su entrevista. Deberás confirmarla en el sitio web de Visa electrónica de diversidad (E-DV), utilizando tu número de confirmación de ingreso de DV. Imprime el documento. Deberás acudir a la entrevista en la embajada o el consulado de los EE.UU, junto a tu cónyuge e hijos (según corresponda) que solicitaron una visa de inmigrante por diversidad. Deben prepararse para su entrevista a fondo y con cuidado. (Llevar los documentos, pagar la tarifa, resultados de examen médico, pasaporte vigente y dos fotos iguales). La persona que le entreviste le dirá si su solicitud de visa de inmigrante es aprobada o no.

Por segundo año consecutivo, el Perú ha sido incluido entre los países elegibles para el programa de visas de diversidad o de inmigrantes que realiza todos los años Estados Unidos (Foto: Andina)

Serás citado a la embajada para entregar tus documentos y pasar por una entrevista (Foto: Andina)

¿CUÁL ES EL COSTO PARA OBTENER LA VISA DE DIVERSIDAD?

Si bien el registro es gratis, antes de la entrevista, cada solicitante debe pagar la tarifa de Visa de Diversidad. Para los solicitantes de DV-2024, la tarifa es de US$330 por persona. Esta tarifa no es reembolsable, ya sea que se emita una visa o no.

¿SALIR SORTEADO ME ASEGURA TENER LA GREEN CARD?

Según la ley de los EE. UU., no todos los que solicitan una visa serán elegibles para vivir en Estados Unidos. Hay una serie de razones posibles por las que alguien podría no calificar para una visa. Las circunstancias de cada caso son diferentes. Las visas aprobadas generalmente no están disponibles el día de la entrevista.

Es importante que no haga cambios drásticos en su vida como vender su casa, automóvil o propiedad, renunciar a su trabajo o hacer arreglos de vuelos no reembolsables u otros arreglos de viaje hasta que haya recibido su visa de inmigrante.