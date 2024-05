Después de algunas semanas de espera, finalmente este lunes 20 de mayo comenzó las presentación de solicitudes para acceder al retiro de tus fondos de pensiones (AFP) por un máximo de 4 UIT, equivalente a S/ 20,600. De manera escalonada, dependiendo el último dígito de tu DNI, podrás inscribirte a través de la página web oficial de este beneficio, pero antes de hacerlo seguramente tendrás muchas interrogantes y una de ellas está relacionada con nuestros compatriotas que viven en el extranjero, pero que igual tienen un dinero acumulado en alguna entidad de pensiones debido a todo el tiempo que vivió en nuestro territorio.

Si es que vives en el extranjero, pero tienes un monto ahorrado en tu AFP y deseas acceder a él, puedes hacerlo sin problema, pero el proceso de inscripción y documentación es un tanto distinto en relación con el que realizará una persona que vive en tierras peruanas. Es por ello que debes informarte de todo acerca de cómo solicitar tu dinero y para ello, en este artículo, te presentaré lo que tanto necesitar saber, así que toma papel y lápiz para que apuntes la información de lo que necesitas de cara a la solicitud.

Si vives en el extranjero es importante también que tengas en cuenta el cronograma que se ha especificado basándose en el último dígito de tu DNI, así que primero que nada hay que revisar qué día te toca la presentación de la solicitud. Además, ten en cuenta de que el horario para la inscripción es de lunes a viernes de 8 a. m. hasta las 6 p. m.

Último dígito de tu DNI Primera fecha Segunda fecha Rezagados 1 20 de mayo 21 de mayo 18 de junio 2 22 de mayo 23 de mayo 19 de junio 3 24 de mayo 27 de mayo 20 de junio 4 28 de mayo 29 de mayo 21 de junio 5 30 de mayo 31 de mayo 24 de junio 6 3 de junio 4 de junio 25 de junio 7 5 de junio 6 de junio 26 de junio 8 10 de junio 11 de junio 27 de junio 9 12 de junio 13 de junio 28 de junio 0, letra u otro valor no numérico 14 de junio 17 de junio 1 de julio

Acabado tal cronograma, el registro de solicitudes será libre hasta el término del plazo de vigencia de la norma (17/08/2024).

¿CÓMO SE PRESENTA LA SOLICITUD ESTANDO EN EL EXTRANJERO?

Si es que vives en el extranjero y ya sabes qué día te toca la presentación de tu solicitud, no te preocupes, ya que todo el trámite se realiza de forma virtual a través de la página web https://www.solicitaretiroafp.pe/, la cual está diseñada de forma simple para que no genere mayores problemas a todas las personas que deseen acceder a su dinero. Eso sí, debido a que no estás en el país, necesitarás algunos documentos a la mano, principalmente bancarios y ahora pasaré a enlistarte cuáles son:

Documento de identidad, clave web, domicilio, correo electrónico y celular

Nombre del banco, ciudad de origen, nombre con el que estás registrado.

Tipo de moneda, de cuenta y número de cuenta.

Imagen de un documento bancario que acredite que la cuenta es tuya.

Códigos: 1) SWIFT o BIC, 2) ABA o IBAN y 3) CLABE o Transit numer. Para una cuenta en Chile necesitarás el RUT, para una en Argentina, el CBU, mientras que para una en Australia, el BSB.

Si tu banco tiene intermediario en Perú para las transferencias, es importante que cuentes con algunos puntos más: nombre, país, ciudad, número de cuenta, número de SWIFT o ABA del banco.