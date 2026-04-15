Este miércoles 15 de abril de 2026, con corte actualizado a las 9:50 horas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa publicando los resultados oficiales en tiempo real del conteo de votos de las Elecciones Generales en todas las regiones del Perú. El avance alcanza ya el 90% de actas contabilizadas, lo que permite tener una visión bastante clara y representativa del comportamiento del electorado a nivel nacional.

De acuerdo con estos resultados preliminares, Keiko Fujimori se mantiene sólida en el primer lugar, mientras que Robert Sánchez ha logrado posicionarse en el segundo puesto tras superar a Rafael López Aliaga en las últimas actualizaciones. Este movimiento en la tabla marca un cambio clave en la recta final del conteo, consolidando así a los dos candidatos que, hasta el momento, pasarían a una eventual segunda vuelta electoral.

Si bien el porcentaje de avance es elevado y las tendencias se encuentran cada vez más definidas, la ONPE recuerda que estos resultados siguen siendo oficiales pero preliminares, ya que aún resta un pequeño porcentaje de actas por procesar, incluyendo votos del extranjero y zonas de difícil acceso. No obstante, con el 90% contabilizado, el escenario electoral muestra una configuración prácticamente estable en los primeros lugares.

Resultados ONPE EN VIVO al 90.098%: así va el conteo de votos de las Elecciones en Perú 2026

Con el 90.098% de actas contabilizadas al 15 de abril a las 9:50 a.m., la ONPE presenta un panorama ampliamente definido de las Elecciones Generales 2026 en Perú, con las diez primeras posiciones reflejando la distribución real del voto a nivel nacional. Este avance permite analizar con mayor precisión el respaldo de cada candidatura y la consolidación de tendencias en todo el país, en una jornada clave para entender el rumbo del proceso electoral.

Candidato/a Partido Político % de Votos Keiko Fujimori Fuerza Popular 16.951 Robert Sánchez Juntos por el Perú 11.985 Rafael López Aliaga Renovación Popular 11.936 Jorge Nieto Montesinos Partido por el Buen Gobierno 11.115 Ricardo Belmont OBRAS 10.161 Carlos Álvarez País para Todos 7.834 Alfonso López Chau Ahora Nación 7.395 María Soledad Pérez Tello Primero la Gente 3.447 Carlos Espá Sí Creo 3.401 Fernando Olivera Partido Frente de la Esperanza 2021 1.864

La información sobre el porcentaje de votos que cuenta cada uno de los primeros 10 candidatos se irá actualizando conforme la ONPE actualice sus resultados oficiales.

Preguntas frecuentes sobre la segunda vuelta electoral en Perú 2026 (FAQ)

1. ¿Qué es la segunda vuelta electoral?

Es una nueva jornada de votación en la que participan únicamente los dos candidatos presidenciales más votados en la primera vuelta, debido a que ninguno alcanzó más del 50% de los votos válidos.

2. ¿Cuándo se realizará la segunda vuelta en 2026?

La segunda vuelta está programada para el domingo 7 de junio de 2026, según el cronograma electoral oficial.

3. ¿Quiénes pasan a la segunda vuelta?

Con el avance del 90% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori y Robert Sánchez se perfilan como los dos candidatos que disputarían la presidencia en esta etapa decisiva.

4. ¿Los votos en segunda vuelta se cuentan desde cero?

Sí. En la segunda vuelta todos los votos se vuelven a emitir y contabilizar desde cero, sin considerar los resultados obtenidos en la primera vuelta.

5. ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta?

Sí. Al igual que en la primera vuelta, el voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos habilitados, y su incumplimiento puede generar multas establecidas por las autoridades electorales.

6. ¿Qué sucede si hay empate en la segunda vuelta?

Aunque es un escenario extremadamente improbable, la legislación electoral contempla mecanismos legales para resolver situaciones excepcionales, priorizando siempre la transparencia y legitimidad del resultado final.