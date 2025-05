El presidente estadounidense, Donald Trump, podría volar en un “palacio en el cielo” gracias a un regalo de la familia real catarí. Según informes de medios estadounidenses, el mandatario republicano planea aceptar un Boeing 747-8 de lujo como nuevo avión presidencial, que reemplazaría al actual Air Force One. El anuncio oficial se daría esta semana, durante la gira de Trump por Medio Oriente.

La aeronave, valorada originalmente en cerca de US$400 millones, fue descrita por ABC News como un jet presidencial con niveles de lujo sin precedentes. El avión ya fue inspeccionado por Trump en febrero, cuando estuvo estacionado en el aeropuerto de West Palm Beach, Florida.

¿ES LEGAL QUE DONALD TRUMP RECIBA EL AVIÓN PRESIDENCIAL DE QATAR COMO REGALO?

De acuerdo con The New York Times, el Departamento de Defensa revisó el caso junto con abogados de la Casa Blanca y concluyó que aceptar el avión no viola las leyes federales ni la Constitución, siempre que este sea transferido oficialmente al gobierno y, más adelante, a la Biblioteca Presidencial Trump tras su segundo mandato.

La familia real de Qatar niega que se trate de un “regalo directo”. El portavoz Ali al Ansari indicó que aún no hay un acuerdo final, aunque confirmó que se están discutiendo opciones entre los ministerios de Defensa de ambos países.

Trump defiende el regalo

Trump reaccionó en redes sociales asegurando que el avión sustituirá al actual Air Force One, que tiene “más de 40 años de antigüedad”, y que todo el proceso se realiza de forma “transparente”. Sin embargo, no aclaró si hubo condiciones para el regalo ni qué recibirá Qatar a cambio.

El exmandatario ya había promovido la modernización del Air Force One en su primer mandato, al ordenar dos Boeing 747-8 por 3.900 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto acumula cinco años de retraso, y la Casa Blanca estima que no estará listo antes de 2029.

Donald Trump dentro del avión presidencial (Foto: AFP)

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO AIR FORCE ONE?

La empresa L3Harris fue contratada para convertir el jet catarí en una nave presidencial. El avión deberá contar con:

Sistemas de defensa avanzados

Comunicaciones seguras de nivel militar

Instalaciones médicas y zonas de emergencia

Espacios privados para reuniones y trabajo presidencial.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo. Grupos opositores señalan posibles conflictos de interés y señalan que este caso podría reabrir el debate sobre la transparencia y la legalidad de los obsequios a altos funcionarios de EE.UU.