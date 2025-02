Ya ha comenzado la temporada de impuestos de 2025, y millones de contribuyentes en Estados Unidos están iniciando la presentación de sus declaraciones para cumplir con sus deberes fiscales. Este periodo es crucial, no solo porque se requiere reportar los ingresos, sino también porque representa una oportunidad para recibir ciertos beneficios adicionales. Uno de estos beneficios es el crédito por reembolso de recuperación, que el IRS está distribuyendo y que puede ofrecer hasta US$1,400 por persona. En este 2025, se prevé que más de 140 millones de declaraciones sean procesadas, lo que hace que el proceso sea a gran escala y, en muchos casos, difícil de manejar.

Este crédito es un remanente de los pagos de estímulo que comenzaron en años anteriores, y aunque muchos ya lo han recibido, algunos aún pueden calificar por él. De hecho, el IRS está distribuyendo ahora desembolsos especiales para aquellos que no reclamaron el crédito en su momento, pero que eran elegibles. Este es un tema relevante, ya que no todos entienden completamente cómo o por qué pueden recibir más de US$1,400, especialmente si no presentaron una declaración de impuestos en los años pasados o si olvidaron reclamar este beneficio.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR MÁS DE $1,400 DEL ÚLTIMO CHEQUE DE ESTÍMULO DEL IRS?

El crédito por reembolso de recuperación tiene un impacto significativo en quienes lo reclaman, ya que ofrece hasta US$1,400 por persona. Sin embargo, el monto total que un contribuyente puede recibir varía según su situación fiscal. En términos generales, el beneficio fue establecido para proporcionar un alivio adicional a las familias y personas durante la crisis económica provocada por la pandemia, y aunque muchos ya recibieron este dinero en años anteriores, aún existen personas que no los han reclamado.

Los cheques de estímulo han sido una herramienta clave para enfrentar las dificultades económicas desde la pandemia de COVID-19 (Foto: Freepik)

MONTO DEL CRÉDITO Y ELEGIBILIDAD PARA SOLTEROS Y PAREJAS CASADAS

Para una persona soltera sin dependientes, el crédito máximo que pudo haberse recibido en 2021 fue de US$1,400. Sin embargo, aquellos que presentaron una declaración conjunta, como los contribuyentes casados, tuvieron la oportunidad de recibir una cantidad mucho mayor. Por ejemplo, una pareja casada con dos dependientes calificados podría haber recibido hasta US$5,600, sumando US$1,400 por cada miembro del hogar. En este sentido, las familias con dependientes, especialmente niños, pudieron haber calificado para recibir montos considerables.

Es fundamental destacar que, aunque el crédito es sustancial, no todos los contribuyentes recibirán la cantidad máxima. Si bien los pagos pueden llegar hasta $1,400 por persona y dependiente calificado, el monto total puede reducirse en función de los ingresos del hogar. A medida que los ingresos de un contribuyente aumentan, el crédito comienza a disminuir hasta que desaparece por completo. El IRS establece umbrales de ingresos para determinar quiénes pueden recibir el crédito completo y quiénes verán reducciones progresivas.

PAGOS AUTOMÁTICOS PARA CONTRIBUYENTES ELEGIBLES

Una de las noticias más destacadas en esta temporada de impuestos es que el IRS ha identificado a aproximadamente un millón de contribuyentes que no reclamaron el crédito de reembolso de recuperación cuando presentaron sus declaraciones de impuestos de años anteriores, a pesar de ser elegibles. Es por ello que la entidad federal está enviando pagos automáticamente a estas personas, lo que significa que no tienen que hacer nada para recibir el dinero. Esto beneficia a aquellos que pudieron haber cometido un error en su declaración anterior o que simplemente no sabían que eran elegibles para el crédito.

Las familias estadounidense se beneficiarán económicamente con esté cheque de estímulo(Foto: Freepik)

FECHAS Y MONTOS DE LOS PAGOS

Aunque el IRS no ha proporcionado una fecha exacta para el pago de los cheques de estímulo, se sabe que los pagos comenzaron a realizarse de manera automática en diciembre pasado, con la mayoría de los pagos esperados para finales de enero de 2025, pero esto se podría extender hasta febrero. Los contribuyentes que reciban estos pagos adicionales pueden ver una transferencia directa a sus cuentas bancarias o un cheque en su correspondencia, dependiendo de cómo tengan configurado su método de pago con el IRS.