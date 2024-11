Una de las grandes interrogantes que se hace mucha gente es saber ¿qué pasa con el Seguro Social de un jubilado cuando fallece? No te preocupes que ese dinero no se pierde, ya que la administración se lo entrega a alguno de sus familiares, pero no todos califican, pues deben cumplir varios requisitos.

Antes te precisamos que además del pago mensual, podrán tener derecho a Medicare, esto de acuerdo con el historial de trabajo del fallecido. Es importante que una vez aprobado los beneficios para sobrevivientes debes informarlo a tu centro laboral.

¿QUIÉNES TODAVÍA PUEDEN COBRAR LOS BENEFICIOS DE UN JUBILADO FALLECIDO?

Cuando un jubilado fallece, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) maneja un protocolo para otorgar todos los beneficios a otra persona, en este caso a un familiar, aunque este debe cumplir ciertos requisitos. Cabe precisar que los primeros en calificar son los cónyuges y los hijos, seguido de los padres dependientes.

Estos ingresos reciben el nombre de beneficios para sobrevivientes, que son los pagos mensuales que se entregan a los miembros de una familia, cuyo pariente trabajó y pagó sus impuestos del Seguro Social.

Los padres dependientes del jubilado fallecido puede acceder a los beneficios para sobrevivientes (Foto: Pixabay)

CÓNYUGES

Para el que un cónyuge o excónyuge cobre los beneficios de un jubilado fallecido debe tener 60 años o más, o entre 50 y 59 años si tienes una incapacidad.

EXCÓNYUGES

Haber estado casado al menos 9 meses antes del fallecimiento de su pareja y no haberse vuelto a casar antes de los 60 años (50 años si tiene una incapacidad). Asimismo, haber estado casados durante al menos 10 años.

Independientemente de la edad o tiempo de casados, pueden recibir los beneficios si se encuentran cuidando a un hijo de la persona fallecida.

HIJOS

Los hijos de un jubilado fallecido pueden cobrar los beneficios del Seguro Social si no están casados y tienen 17 años o menos. También, los de 18 a 19 años que asisten a una escuela a tiempo completo. Si desarrollan una incapacidad, hasta los 21 años.

PADRES DEPENDIENTES

Los padres del jubilado fallecido también reciben los beneficios si tienen 62 años o más y recibieron apoyo financiero de su hijo cuando estaba en vida.