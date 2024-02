Para quienes buscan atraer la abundancia, buena suerte y prosperidad a sus vidas hay una celebración especial y se trata del Año Nuevo Chino que este 2024 inicia el 10 de febrero. Esta es una fecha esperada por millones de personas no solo en Oriente, sino también en diversas partes del mundo y, además de los rituales y el compartir frases llenas de buenos deseos, lo que no puede faltar es la decoración de tu hogar, negocio o empresa. Aquí te cuento qué simboliza que uses el color rojo y dorado en los diferentes ambientes.

El Año Nuevo Chino estará representado este año 2024 por el Dragón, un animal regente que ocupa un lugar especial en la mitología china, según National Geographic, y que se le considera autoritario, fuerte y exitoso.

Son muchas las personas que buscan atraer la abundancia durante estas fechas, por lo que recurren a cábalas y diferentes rituales. Los colores que se utilizan en las casas también son importantes, sobre todo si predominan el rojo y dorado en las decoraciones.

¿Por qué usar el rojo y el dorado en la decoración?

Los colores característicos del Año Nuevo Chino son el rojo y el dorado, por lo que se recomienda decorar tu hogar, empresa o negocio con elementos que tengan esos tonos para atraer dinero, abundancia y prosperidad.

El color rojo es es el más tradicional, pues representa lealtad, éxito y felicidad, mientras que el dorado simboliza el poder y la prosperidad. A continuación, te comparto algunos elementos que puedes incluir en la decoración usando estos colores.

Faroles rojos y dorados. Es la decoración más popular en el Año Nuevo Chino. Se la puede encontrar en restaurantes, calles y otros establecimientos.

Pareados chinos. Son refranes que se colocan en las puertas de las casas

Nudos chinos. Estos objetos alejan los malos espíritus y, en el caso que sean más largos, tu vida será más longeva.

Antiguas monedas chinas. Representan la prosperidad y la riqueza. Si estos elementos tienen un cuadrado en el medio donde se pueda pasar un hilo rojo, puedes utilizarla como amuleto.

Lingotes de oro. Sirven para atraer la riqueza en el hogar y puedes confeccionarlos por propia cuenta, teniendo como guía los lingotes verdaderos.

Durante las celebraciones de Año Nuevo Chino evita las vestimentas de color blanco, pues se las asocia con la mala suerte y el luto.

