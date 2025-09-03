Mantener los espejos impecables puede convertirse en un reto doméstico. Huellas, salpicaduras o marcas de agua hacen que, por mucho que se limpien, a menudo parezca que nunca quedan del todo bien. En este contexto, cada truco de limpieza que aporte eficacia y rapidez despierta gran interés, sobre todo si viene de la mano de alguien que se dedica a ello a diario.

Ese es el caso de @soyjonai, un empleado de hotel que comparte en TikTok las rutinas y peculiaridades de su trabajo. Sus vídeos se han convertido en pequeñas lecciones de limpieza profesional, donde demuestra que muchas veces lo más efectivo es lo más sencillo.

En uno de sus últimos consejos, el trabajador reveló cuál es la forma más práctica de dejar un espejo brillante. Y para sorpresa de muchos, no se necesita ningún producto específico. Como él mismo explica: “No necesitas ponerle ningún líquido al espejo, ningún aromatizante, nada. Con el puro agua y un trapo totalmente seco, el espejo queda súper limpio”.

Solo agua y un paño seco

El procedimiento es fácil: mojar ligeramente la mano con agua, humedecer la superficie del espejo y, a continuación, repasarlo con un paño seco. Según este método, no hace falta más para lograr un acabado perfecto, sin marcas ni restos de producto.

Aunque los productos específicos para cristales pueden ser útiles en algunos casos, el consejo de este empleado de hotel recuerda que a veces lo más básico resulta suficiente. El vídeo, sin embargo, ha abierto debate en los comentarios.

Un usuario replicaba: “Claro, porque está limpio, pero si estuviera bien sucio con solo agua no creo”. A lo que otro, que -se deduce-trabaja en el sector, respondió: “También queda bien, es tal cual lo explica el chico. Llevo años en este trabajo y te lo puedo garantizar”.

Otros internautas dudaban de su eficacia con manchas más difíciles y apuntaban: “Para empezar, ese espejo está limpio, si lleva pasta dental, restos de aceite bronceador, etc., esa agüita no sirve. Tiene que ser agua caliente”. La discusión se cerraba con otro comentario escueto pero contundente: “El agua caliente lo quita”.