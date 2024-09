Desata el terror a donde va y deja a su paso sangre y muerte. Así es el Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que, además de causar pánico en su nación, extendió sus tentáculos por diversos países de Latinoamérica; es más, ahora se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre esta organización? ¿De qué delitos se le acusa? ¿A qué estados de USA han llegado sus miembros? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

A raíz del miedo que origina su presencia en muchos lugares, la periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez escribió el libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, publicado en 2023, para dar a conocer cómo opera y cuál es el alcance de sus actividades delictivas.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL TREN DE ARAGUA?

En Wikipedia se menciona que esta banda se formó como un colectivo del sindicato de construcción del tren en el estado de Aragua, Venezuela, para cobrar sobornos cuando “colocaran empleos” en la edificación entre 2007 y 2010. Debido a que jamás pudieron concretar sus planes, toda vez que la obra nunca inició, sus integrantes se dedicaron a la extorsión, secuestros, robos y homicidios.

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez, quien investigó a fondo la banda para escribir su libro, señala que el Tren de Aragua es una banda criminal que además de consolidarse en Venezuela, cruzó sus fronteras hasta llegar a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Fue fundada en 2014 en la cárcel de Tocorón por tres delincuentes que estuvieron recluidos entre 2007 y 2013, periodo en el que se consolidó el “pranato”; es decir, cuando los “pranes” o jefes de las cárceles venezolanas ejercen control sobre las mismas prisiones y los reclusos con la complicidad del Estado. Actualmente, uno de sus principales líderes opera desde el mismo penal.

La policía peruana realiza el traslado de uno de los miembros de la organización criminal Tren de Aragua en Lima el 5 de octubre de 2023 (Foto: Cris Bouroncle / AFP)

¿CÓMO OPERA EL TREN DE ARAGUA?

En su obra, Rísquez detalló en una entrevista con BBC cómo es el modus operandi del Tren de Aragua. Precisa que los primeros extorsionados son los reos, a quienes cobra US$15 a la semana. Tomando en cuenta que Tocorón albergaría un promedio de 5,000 reclusos, la banda recaudaría al año un promedio de US$3,6 millones. El dinero obtenido se usa para que esta prisión cuente con discoteca, casino, restaurantes con terrazas, bares, licorerías, cajeros automáticos y hasta un zoológico.

Si bien, extorsionaban y amenazaban a los ciudadanos de poblados aledaños, pronto sus integrantes descubrieron que en las zonas fronterizas podían cobrar rentas ilícitas, dedicarse al narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal y contrabando. Fue así que primero se instalaron en la frontera con Brasil, Colombia y Trinidad y Tobago, pero se retiraron de este último al no poder expandirse por dos motivos: el idioma y las mafias locales. En el país de las favelas formaron una alianza con la banda criminal PCC (Primeiro Comando da Capital), según la fiscalía del estado brasileño de Roraima. Otras de las naciones a las que llegaron son Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, donde se realizaron varias detenciones, pero denunciaron la falta de colaboración del gobierno venezolano. Ahora los criminales se encuentran en Estados Unidos.

LOS DELITOS QUE LE ATRIBUYEN AL TREN DE ARAGUA

Entre los delitos que le atribuyen al Tren de Aragua están extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro, contrabando, homicidio, sicariato, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y venta de armas al grupo criminal PCC.

Asimismo, Rísquez precisó que también tienen otras actividades que les generan ingresos como exigir cuotas cuando hay negociaciones para la firma de “los contratos de los prospectos del béisbol venezolano que van a las Grandes Ligas”. Si en caso un “negocio” no da los resultados esperados, cambian con facilidad. “Por ejemplo, si no pueden vender marihuana entonces venden ketamina, que es lo que están llevando a Chile y Perú. Si ya no es rentable el tráfico de migrantes, entonces se dedican a la trata”, dijo. Pero si esto tampoco les da resultados, buscan nuevas oportunidades y hacen alianzas para cometer sus fechorías.

La periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez habla durante la presentación de su libro "El tren de Aragua" en el Centro de Desarrollo Profesional de Caracas el 22 de marzo de 2023 (Foto: AFP)

¿A QUÉ ESTADOS DE EE.UU. HA LLEGADO EL TRENDE ARAGUA?

Diversos medios de comunicación estadounidenses, así como en redes sociales, han dado cuenta sobre la llegada de la banda Tren de Aragua a varios estados del país norteamericano. Las imágenes donde se les ve cometiendo sus fechorías han aterrorizado a los ciudadanos que temen por su integridad. Pero ¿dónde exactamente se encuentran?

EN CHICAGO

Autoridades locales señalaron a NBC News que se encuentran investigando más de 100 casos relacionados presuntamente a los criminales venezolanos. Ya en enero de este 2024, divisiones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook habían dado a conocer por correos electrónicos internos - obtenidos por Telemundo Chicago - la llegada de miembros de dicha pandilla a Chicago.

Frente al temor de la gente por lo que pueda pasar con la presencia de dichos individuos, un portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional le dijo a NBC Chicago en una declaración: “HSI Chicago está comprometido a trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley para combatir las amenazas y tendencias emergentes donde sea que las encontremos, incluidas las que involucran a organizaciones criminales transnacionales. HSI Chicago está al tanto de recientes arrestos por delitos violentos que involucran a individuos presuntamente asociados con la pandilla Tren de Aragua y continúa monitoreando las tendencias emergentes y ayudando a las agencias policiales asociadas”. Asimismo, pidió a la ciudadanía estar alerta y si ve algún hecho delictivo de organizaciones criminales transnacionales puede llamar al 877-4-HSI-TIP.

EN COLORADO

En Colorado, la difusión de un video que mostraba a un grupo de individuos con armas en un complejo de apartamentos de Aurora causó alarma; sin embargo, los alcaldes de Aurora y Denver, Mike Coffman y Mike Johnston, respectivamente, señalaron a 9NEWS que se trataba de una situación exagerada.

Coffman aclaró que si bien algunos residentes de edificios de apartamentos estaban siendo intimidados por la pandilla venezolana, la policía de Aurora manejó todo e incluso hubo arrestos; es más, los agentes calificaron la actividad de la banda como “aislada”. “Sí, nos preocupa que haya una pequeña presencia del Tren de Aragua (TdA) en Aurora y lo hemos estado tomando en serio. Hemos respondido. Hemos realizado arrestos. Seguiremos realizando arrestos. Seguiremos abordando los problemas que los propietarios ausentes y de otros estados de estas propiedades han permitido que se agraven sin control. Aurora emprenderá agresivamente todas las acciones disponibles según el código de la ciudad y el estatuto penal”, se lee en un comunicado.

Por su parte, Johnston reconoció la presencia de la banda criminal en Denver, pero aseguró que es menor que la de “muchas otras redes criminales organizadas que podrían haber estado aquí durante décadas”; sin embargo, seguirán monitoreando todo de cerca.

EN TEXAS

Las autoridades de Texas informaron que han detectado en esta parte del estado que hay actividad de miembros del Tren de Aragua. En un documento, la Alianza de Alguaciles en Estados Unidos hizo un llamado a la población ante la amenaza que recibió de este grupo criminal que dio luz verde para atacar y disparar a los oficiales.

La banda venezolana fue identificada en el norte de Dallas; por tanto, la policía se encuentra trabajando con otras agencias para abordar delitos relacionados. En tanto en Collins, hasta el momento no se reportó la presencia de dichos criminales, pero hay sospechas.