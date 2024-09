Encontrar dinero en la vía pública es pan de cada día en un país tan rico y ajetreado como Estados Unidos. No obstante, para evitar conflictos con la ley, es esencial estar al tanto de las normativas locales que hay dentro de los 50 estados federales, ya que en algunos casos deberás devolver el dinero para evitar problemas legales y posibles sanciones económicas. ¿Te encontraste un billete de US$100 y no sabes qué hacer? Atento a esta nota.

Por lo general, el dinero que uno puede encontrarse en las calles resulta ser entendido como un golpe de suerte o una ayuda divina. No en vano, muchos de nosotros podemos emplear esos cuantos dólares para pagar ciertas deudas o simplemente darse un pequeño gusto.

Ahora bien, las leyes norteamericanas son muy claras al respecto y te dicen que es lo que debes hacer si es que te encuentras dinero ajeno en las calles. Y aunque pueda parecer algo increíble, lo cierto es que en caso no cumplas con la legislación norteamericana, podrías enfrentar ciertos problemas legales que afectarían tu historial penal.

¿QUÉ DEBO HACER SI ENCUENTRO DINERO EN LA CALLE, DE ACUERDO A LAS LEYES?

De acuerdo al portal HG.org, cada estado federal posee leyes independientes que exigen al ciudadano la devolución de dinero o propiedades si se puede encontrar al dueño. Por ejemplo, en el caso de que te halles una billetera, solamente deberás encontrar al portador de estos documentos y hacer efectiva la entrega ya que el propietario es reconocible.

En caso de encontrar dinero en la calle, lo mejor es indagar entre los transeúntes cercanos para averiguar si alguien ha reportado la pérdida de dinero.

Devolver el dinero encontrado en la calle podría evitarte problemas con las leyes federales de EE. UU. (Foto: Freepik)

Si el dueño del dinero no es fácilmente identificable, la mayoría de los estados exigen que la persona que lo encontró informe a la policía local y entregue el dinero, brindando al propietario la oportunidad de reclamarlo. De no realizarse esta entrega, el dinero puede ser reclamado por quien lo encontró.

El citado portal menciona que, en el caso de que el dueño no se haga presente después de un tiempo, ciertos estados permiten que la persona que encontró el dinero se quede con él.

¿QUÉ PASA SI ME QUEDO CON EL DINERO?

Si bien el dinero te puede servir en ese instante, cabe precisar que si no se llega a devolver, esto podría ser considerado robo. La ley puede exigir la entrega del dinero a la policía, y si no se cumple con esta obligación o no se hace un esfuerzo razonable para hallar al propietario, podrían surgir cargos legales.

No obstante, las circunstancias pueden variar según la cantidad de dinero encontrado. Si se trata de US$20, es poco probable que enfrentes problemas legales por recogerlo.

Aunque no parezca, las leyes en USA fomentan la honestidad en caso se pierda dinero en las calles (Foto: Freepik)

Sin embargo, cuando se trata de un monto de varios miles de dólares, la situación puede cambiar radicalmente.

Ten en cuenta que la gravedad de las sanciones por no devolver una billetera o dinero hallado en la vía pública difiere de un estado a otro. Por lo general, en casi todas las jurisdicciones, las penalizaciones por tomar objetos perdidos están determinadas por su valor: a mayor cantidad de dinero, mayor será la severidad de la pena.

Según Criminal Defense Lawyer, encontrar más de US$950 en California y no tomar medidas para devolver el dinero al dueño puede resultar en una acusación de robo grave. En cambio, para cantidades de US$950 o menos, el Código Penal de California prevé una sanción menor que puede ser una amonestación o una pequeña multa.