Cuántas veces tenemos tenemos en nuestras carteras o bolsillos monedas de baja de denominación a las que no les damos tanta importancia, pero ahora debemos prestarle atención, toda vez que algunas podrían hacerte ganar una fortuna. Por ejemplo, por una de un centavo puedes obtener hasta US$13,000. ¿Qué particularidad debe tener? Aquí la respuesta.

Antes te detallamos que una moneda adquiere gran valor en el mercado por tres factores: rareza, estado y demanda, de acuerdo con el portal US First Exchange. Por tanto, si cumple alguna de ellas o más, el monto que podrían pagarte se incrementará cada vez más.

Existen gran cantidad de monedas de baja denominación por las que pueden desembolsar gran cantidad de dinero (Foto: Pixabay)

LA MONEDA DE 1 CENTAVO QUE PUEDE VALER HASTA US$13,000

La moneda de 1 centavo tiene en el anverso la imagen de Lincoln con la palabra LIBERTY, la frase IN GOD WE TRUST y el año 1994, mientras que en el reverso se aprecia la imagen del Monumento a Lincoln junto con las frases UNITED STATES OF AMERICA, E PLURIBUS UNUM y ONE CENT.

Hasta ahí todo bien, pero para que los coleccionistas e interesados desembolsen una alta suma de dinero debe tener un error. Se trata de la ausencia de la marca de ceca; es decir, no tener la letra que indica en qué casa de la moneda fue acuñada. Si reúne esta rara característica, la moneda de 1 centavo de dólar de 1994 puede llegar a valer US$13,000.

Cabe precisar que si una moneda no tiene la letra “S” (San Francisco) o “D” (Denver), es posible que esta haya sido acuñada en Filadelfia, lo que aumenta su valor.

Cabe precisar que esta pieza de 1994, en su origen estaba compuesta por un 2,5% de cobre y un 97,5% de zinc.