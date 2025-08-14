El premio mayor de Powerball ha alcanzado los $526 millones para el próximo sorteo, generando gran expectativa en todo Estados Unidos. Tras no registrarse ningún boleto ganador con los seis números en el sorteo del 11 de agosto, el acumulado sigue creciendo. El afortunado que acierte los cinco números blancos y el Powerball rojo podrá optar por un pago en efectivo de $241 millones antes de impuestos, una suma que ha captado la atención de millones de jugadores.

Aunque el jackpot quedó sin dueño, tres boletos estuvieron muy cerca de lograrlo. Uno vendido en Nueva Jersey acertó cinco números y ganó $1 millón, al igual que otros dos boletos en Virginia y Washington. Los números ganadores fueron 6, 16, 33, 40 y 62, con Powerball 2 y Power Play 2x. El próximo sorteo se celebrará hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, después de las 11 p.m. ET, y podría cambiar la vida de quien tenga la combinación ganadora.

¿Ganó alguien el premio mayor de $526 millones del Powerball? Consulta los números ganadores y los resultados del sorteo de hoy, 13 de agosto, y descubre si hay nuevos millonarios en EE.UU. | Crédito: lohud.com

Powerball hoy, 13 de agosto: resultado del sorteo

Sorteo Powerball del miércoles 13 de agosto

¿Cómo se juega al Powerball y cuáles son las reglas principales?

Para jugar a Powerball, debes elegir seis números en total. Primero, seleccionas cinco números distintos de un rango del 1 al 69 para las bolas blancas. Luego, eliges un número adicional del 1 al 26 para la Powerball roja. Tienes la opción de seleccionar tus propios números o dejar que el sistema los elija al azar con la función “Quick Pick”. Por un costo adicional, puedes añadir la opción “Power Play” para multiplicar los premios secundarios.

¿Dónde y cuándo se celebran los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. El límite de tiempo para la compra de boletos varía según el estado, pero generalmente es una o dos horas antes del sorteo. Los sorteos se transmiten en vivo desde Tallahassee, Florida, y también se pueden ver en Powerball.com.

¿Qué tipos de premios puedo ganar en Powerball?

Powerball ofrece múltiples niveles de premios. El premio más grande es el premio mayor acumulado, que se gana acertando los cinco números blancos y la Powerball. El segundo premio es de $1 millón por acertar solo los cinco números blancos. Si añades Power Play, el segundo premio se duplica a $2 millones y otros premios secundarios pueden multiplicarse. Los premios más pequeños comienzan desde $4 por acertar solo la Powerball.

COINCIDENCIA PREMIO 5 números + Powerball Bolsa acumulada 5 números $1,000,000 4 números + Powerball $50,000 4 números $100 3 números + Powerball $100 3 números $7 2 números + Powerball $7 1 número + Powerball $4 Número Powerball $4

¿El orden de los números importa para ganar un premio de Powerball?

No, el orden de los números de las bolas blancas no tiene importancia. Lo único que importa es que los cinco números de tu boleto coincidan con los cinco números extraídos, sin importar el orden. Sin embargo, la bola roja debe coincidir exactamente. No se pueden combinar números de diferentes boletos para reclamar un premio.

¿Necesito ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar a Powerball?

No. No es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball. Cualquier persona, incluyendo turistas, puede comprar un boleto legalmente en una de las jurisdicciones donde se vende. Sin embargo, todos los premios, independientemente de la ciudadanía del ganador, están sujetos a impuestos federales y estatales.

Si gano el premio mayor, ¿puedo elegir cómo recibir el dinero?

Sí. Los ganadores del premio mayor tienen dos opciones de pago. La primera es un pago en forma de anualidad, que se divide en 30 cuotas a lo largo de 29 años. La segunda opción es recibir un solo pago en efectivo, que representa el valor actual de la anualidad. Ambas opciones están sujetas a la deducción de los impuestos correspondientes.