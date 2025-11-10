Poner el móvil en modo avión es una de esas indicaciones que todo pasajero escucha antes de despegar, aunque pocos se detienen a pensar por qué es necesaria. A pesar de formar parte de la rutina de vuelo desde hace años, sigue generando dudas, comentarios y hasta cierta incredulidad entre los viajeros.

Así lo ha asegurado la piloto española Savina Paül en el pódcast ‘Supersónicos Anónimos’, donde explicó por qué se pide a los pasajeros activar el modo avión y qué riesgos reales puede causar no hacerlo durante un vuelo.

Qué pasa si no se activa el modo avión durante el vuelo

Según Paül, mantener el móvil encendido durante el vuelo puede generar interferencias en los sistemas de la aeronave, especialmente cuando se acumulan muchas señales a la vez. “Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles de golpe sí”, advirtió la piloto, que aprovechó para pedir a los oyentes que “hagan caso” a las indicaciones de la tripulación.

La piloto detalló que estos problemas son más probables en las maniobras de aterrizaje automático, conocidas como categoría 3 o autoland, en las que el avión depende por completo de sus sistemas automáticos para descender y tocar pista con seguridad.

Cuándo se puede desactivar el modo avión

La profesional también ha dado respuesta a una pregunta clave: ¿cuándo hay que desactivar el modo avión? Según explica, cuando el avión llega a tierra, muchos pasajeros vuelven a usar el móvil con normalidad, lo que supone que el “Master Caution” --una luz de precaución en la cabina-- se encienda y apague repetidas veces. Un fenómeno que los pilotos conocen como “espurio”, según ha señalado.

Por ello, para evitar este tipo de distracciones y no poner en peligro a nadie, es conveniente esperar a que la tripulación de señal para ello. Un simple gesto de paciencia que puede contribuir a mantener la seguridad y el orden dentro de la cabina.