Anualmente, los habitantes de Estados Unidos deben enfrentar sus responsabilidades fiscales, lo que significa declarar sus impuestos y abonar lo que corresponde al gobierno. Este proceso, conocido como temporada de impuestos, adquiere gran importancia para millones de personas y negocios. En este proceso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene una función esencial, ya que es la entidad responsable de velar por el cumplimiento de las leyes fiscales en la nación.

El IRS no solo se encarga de recibir los pagos y procesar las declaraciones, sino que también actúa en casos donde los contribuyentes no cumplen con sus responsabilidades tributarias. Cuando alguien no paga lo que debe o no responde a los avisos del IRS, el organismo tiene la autoridad para tomar medidas más drásticas, como el embargo de bienes, incluyendo la cuenta bancaria del contribuyente.

¿POR QUÉ EL IRS PUEDE EMBARGAR TU CUENTA BANCARIA?

El IRS tiene la capacidad legal de incautar bienes para satisfacer las deudas tributarias. Esto incluye la posibilidad de embargar su cuenta bancaria si no se ha cumplido con los pagos correspondientes. El embargo es un proceso legal que permite a la entidad recuperar lo que se debe, ya sea a través de salarios, dinero de cuentas bancarias, propiedades personales o bienes inmuebles.

Este tipo de medida se toma solo después de que el IRS haya agotado otros intentos de resolver el problema. Si un contribuyente no paga sus impuestos y no responde a los avisos enviados, el siguiente paso puede ser el embargo de su cuenta bancaria.

El IRS provee a los contribuyentes ayuda para entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias según la ley de impuestos (Foto: EFE)

LOS PASOS PREVIOS AL EMBARGO

Antes de que el IRS decida embargar la cuenta bancaria de un contribuyente, deben cumplirse una serie de pasos. Primero, el IRS determina el monto que se debe y envía una factura al contribuyente. Si la persona no paga, el IRS envía un “Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia”, al menos 30 días antes de que se imponga la penalización. Este aviso es una advertencia formal de que se tomará acción si no se resuelve la deuda.

Además, el IRS puede informar que tiene la intención de comunicarse con terceros, como bancos, empleadores o incluso contadores, para obtener más detalles sobre la situación fiscal del contribuyente. Este es un paso crítico, ya que el contribuyente tiene la oportunidad de trabajar con el organismo para llegar a una solución antes de que el embargo sea ejecutado.

EL PLAZO ANTES DEL EMBARGO DE CUENTA BANCARIA

Una vez que el IRS ha enviado el aviso final de embargo, el contribuyente tiene un plazo de 21 días para tomar acción antes de que se proceda con la incautación de fondos. Durante este tiempo, es posible negociar un plan de pago o aclarar cualquier error que haya podido ocurrir. Si no se establece contacto, el embargo se hará efectivo.

Es importante recordar que la fecha y hora en que se recibe el embargo por correo es crucial. A partir de ese momento, los fondos de la cuenta bancaria quedan congelados, lo que significa que no se pueden utilizar.

¿QUÉ SUCEDE CON EL DINERO DESPUÉS DEL EMBARGO?

Una vez que el embargo se ha ejecutado, los fondos de la cuenta bancaria quedan bloqueados. Sin embargo, es importante saber que el embargo solo afecta los fondos que ya estaban en la cuenta al momento de la notificación. Cualquier depósito que se realice después de este momento no se verá afectado, a menos que se trate de un nuevo proceso de incautación.

Este proceso tiene como objetivo garantizar que el dinero que se debe sea recuperado, pero también deja en claro que cualquier error en el cálculo o en la información puede ser revisado si el contribuyente se comunica con el IRS.

El IRS se encarga de recolectar los impuestos de todos los contribuyentes (Foto: Freepik)

¿ES POSIBLE EVITAR EL EMBARGO DE CUENTA BANCARIA?

En algunos casos, es posible evitar que el IRS embargue una cuenta bancaria. Si el contribuyente puede demostrar que el embargo causaría un daño económico inmediato, como la imposibilidad de cubrir necesidades básicas, la entidad federal podría considerar la liberación del embargo.

Para ello, el contribuyente debe comunicarse lo más pronto posible con el IRS y proporcionar información financiera detallada. Esto incluirá datos sobre ingresos, gastos y cualquier otro factor que demuestre que el embargo perjudicaría su situación económica de manera significativa.

EL EMBARGO NO ELIMINA LA DEUDA

Es crucial entender que la liberación del embargo no elimina la deuda pendiente. Aunque el IRS puede cancelar o suspender temporalmente el embargo, el contribuyente debe seguir trabajando con el organismo para encontrar un plan de pago adecuado para saldar la deuda. Esto puede implicar pagar en plazos o llegar a un acuerdo de pago diferido, pero la deuda tributaria sigue siendo responsabilidad del contribuyente hasta que se pague por completo.