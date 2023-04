Luego que el Tribunal Constitucional (TC) del Perú emitió una resolución en la que ordena la entrega gratuita de la píldora del día siguiente en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional, previa entrega de información adecuada, el Ministerio de Salud (Minsa) saludó el reciente fallo.

En esa línea, ¿en qué casos se usa y por qué no debe ser empleada como un método anticonceptivo?

El director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Guillermo Atencio, aclaró que el Minsa ya distribuía la píldora del día siguiente desde antes del 2011, pero el TC dispuso la suspensión de su entrega en el sector público hasta el 30 de marzo, cuando se ordenó lo contrario.

Durante este tiempo, la píldora del día siguiente sí podía obtenerse en el sector privado, medida que el Minsa consideraba una “situación de discriminación”, la cual ha sido solucionada con la reciente resolución del máximo órgano jurisdiccional en el país.

“ Hay que destacar que la píldora de anticoncepción oral de emergencia no es un método anticonceptivo de planificación familiar ”, resaltó Guillermo Atencio.

LEA TAMBIÉN: TC ordena distribución gratuita de la píldora del día siguiente en todo el país

¿Cuándo se debe usar la píldora del día siguiente?

La píldora debe usarse tras una relación sexual en los siguientes casos:

Cuando la mujer olvidó tomar una o dos píldoras de su anticonceptivo habitual.

Cuando no se colocó a tiempo la inyección anticonceptiva.

Cuando se rompió el preservativo durante la relación sexual y hubo contacto con el líquido seminal.

Todas las situaciones, dijo Atencio, tienen una alta probabilidad de un embarazo no planificado.

La pastilla o Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) es parte también del Kit de atención de casos de violencia sexual entregados por el Minsa.

Guillermo Atencio aclaró que el Minsa entregará este fármaco a las mujeres que lo necesitan, pero siempre acompañado de consejería sobre su uso .

“Tenemos servicios de consejería para que puedan usarla de forma correcta. Repito, no es un método anticonceptivo, es una píldora que se usa en caso de riesgos de un embarazo no planificado. La AOE tiene diversos estudios que la respaldan. Lo que hace es impedir que ocurra una ovulación”.

Explicó que, para que “una mujer quede embarazada, debe incrementarse la hormona llamada LH, la cual provoca la ovulación. La pastilla impide ese pico hormonal que produce la ovulación. Si la mujer ha ovulado, la pastilla ya no tiene efecto en ella”.

Sobre la presunción de que se trataba de un fármaco abortivo, el director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa indicó que ya no existen dudas alrededor de sus efectos y que “el tema ya está zanjando”, reiterando que no es una pastilla abortiva .

“Hay consenso científico”

Helder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional, se manifestó en la misma línea que el especialista del Minsa y destacó que existe unanimidad sobre el uso y pertinencia de la píldora del día siguiente.

El magistrado reiteró que se trata de un método excepcional, que además no tiene capacidad de acabar con un embarazo ya logrado.

“Ahora existe un consenso científico al respecto y por eso se ha expedido esta sentencia (de entregarla de forma gratuita en establecimientos del estado)”, dijo para Andina.

El magistrado agregó que el Minsa tomará las medidas técnicas en función del artículo 6 de la Ley General de Salud para proporcionar la AOE de forma oportuna a las mujeres que la requieran, a fin de prevenir un embarazo no deseado.

“No olvidemos que este método anticonceptivo es de emergencia, diferente a los otros métodos ordinarios. Su uso es excepcional”.

¿Cuántas veces se puede usar la píldora del día siguiente?

La ginecóloga Grizel Romero reiteró que se trata de una pastilla cuyo uso debe hacerse únicamente en casos de emergencia.

“Es una pastilla de emergencia y que se puede tomar dentro de las 72 horas de iniciado el acto sexual (para prevenir una gestación no planificada)”, manifestó en entrevista con ATV.

Indicó que se recomienda tomarla como máximo tres veces al año .

“Esto no es un caramelo. Produce una alteración hormonal. Si la tomas hoy, tu menstruación no va a venir de la misma manera el mes siguiente; por eso, no la recomendamos como un método de forma constante. Solo para una emergencia”.

La experta advirtió que en las mujeres que la usan de forma frecuente puede registrar un sangrado inusual, así como presentar sensaciones de cansancio relacionadas a la alteración hormonal.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí