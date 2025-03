Es cierto que no todos tienen la oportunidad de cursar una carrera universitaria, sobre todo cuando se encuentran en un país distinto al de sus orígenes, lo que puede generar frustración al pensar en acceder a empleos bien remunerados. Sin embargo, es importante que sepas que, afortunadamente, no es necesario contar con un título universitario para obtener puestos de trabajo con salarios elevados. Hay diversas alternativas que, con la debida formación y experiencia, pueden brindarte una carrera exitosa y económicamente satisfactoria.

Lo mejor de todo es que estos trabajos no solo permiten un excelente ingreso, sino que, en muchos casos, no requieren una educación formal universitaria. La clave está en las habilidades específicas que puedes adquirir a través de programas de capacitación técnica, formación en el trabajo o cursos especializados. En este artículo, quiero mostrarte algunos de los trabajos mejor remunerados en Estados Unidos que no necesitan una titulación universitaria y cómo puedes acceder a ellos.

LOS EMPLEOS MEJOR PAGADOS SIN TÍTULO UNIVERSITARIO

Piloto comercial – US$171,210 al año

Uno de los trabajos que más sorprende es el de piloto comercial. Si bien se necesita capacitación intensiva y obtener licencias de vuelo, no es necesario haber cursado una carrera universitaria. Los que trabajan en esta rama, ya sea para aerolíneas o vuelos privados, ganan un salario promedio de más de US$170,000 anuales, lo que lo convierte en uno de los empleos más lucrativos sin un título universitario.

Ser piloto de avión puede ser uno de los trabajos con mayor responsabilidad en el mundo (Foto: Pixabay)

Controlador de tráfico aéreo – US$137,380 al año

Otro trabajo en el sector aéreo que ofrece una excelente compensación es el de controlador de tráfico aéreo. Para desempeñarse en esta función, no se requiere un título universitario, pero sí una formación especializada a través de un programa de la Administración Federal de Aviación (FAA). El salario promedio de un controlador de tráfico aéreo está cerca de los US$137,000 al año.

Gerente de construcción – $104,900 al año

En la industria de la construcción, ser gerente de proyectos o de construcción también puede ser altamente rentable. Este trabajo implica supervisar las obras y asegurarse de que todo se realice según los plazos y los presupuestos establecidos. Aunque algunos gerentes de construcción tienen estudios formales, muchos logran acceder a este puesto con experiencia en el campo, y el salario promedio es de aproximadamente US$104,000 anuales.

Técnico de ascensores – US$102,420 al año

Un trabajo que cada vez está ganando más reconocimiento es el de técnico de ascensores. Estos profesionales se encargan de instalar y reparar ascensores y escaleras mecánicas, un trabajo que puede requerir formación técnica y certificación, pero no una carrera universitaria. El salario anual promedio de un técnico de ascensores es de US$102,420, lo que lo convierte en una opción excelente.

Operador de planta eléctrica – US$100,890 al año

Si te interesa trabajar en el sector energético, ser operador de planta eléctrica puede ser una excelente opción. Este trabajo consiste en controlar y mantener el equipo que genera electricidad. No es necesario un título universitario, pero sí una capacitación técnica y, en algunos casos, certificaciones especializadas. El salario anual promedio para un operador de planta eléctrica es de aproximadamente US$100,000.

Desarrollador web – US$92,750 al año

La tecnología está en auge, y el desarrollo web es uno de los campos con mayor proyección de crecimiento. Los desarrolladores web diseñan y mantienen sitios web, y aunque muchas personas optan por un título universitario en informática, no es estrictamente necesario. Lo que realmente importa es la habilidad para escribir código y desarrollar software, y un buen desarrollador web puede ganar alrededor de US$92,000 al año.

Oficial de policía – US$74,910 al año

Ser oficial de policía es una opción para aquellos que desean servir a la comunidad sin necesidad de una universidad. Aunque este trabajo requiere pasar por un proceso de formación, que incluye una academia de policía, no necesitas un título universitario. Además, los oficiales de policía ganan un salario promedio de US$74,910 al año, y en muchos estados, las oportunidades de crecimiento y beneficios son bastante atractivos.

La seguridad en Estados Unidos se debe mucho al esfuerzo de los agentes de policía (Foto: AFP)

Asistente ejecutivo – US$70,310 al año

Si te gustan las tareas administrativas, ser asistente ejecutivo puede ser una opción interesante. Este trabajo no requiere un título universitario, pero sí una gran capacidad organizativa y habilidades en la gestión de tareas. El salario promedio anual para un asistente ejecutivo es de aproximadamente US$70,310.

Instalador y reparador de ascensores y escaleras mecánicas – US$102,420 al año

Además del trabajo de técnico de ascensores, los instaladores y reparadores de escaleras mecánicas también tienen un gran potencial salarial. La formación técnica y la certificación son esenciales, pero no se necesita una carrera universitaria. Estos profesionales ganan alrededor de US$102,420 anuales.

Mecánico y técnico de equipos aeronáuticos – US$75,400 al año

Si te interesa el mundo de la aviación, pero no deseas ser piloto, ser mecánico o técnico de equipos aeronáuticos es otra excelente opción. Este trabajo se especializa en el mantenimiento de aviones y otros equipos relacionados con la aeronáutica. No es necesario un título universitario, pero sí capacitación técnica, y los salarios promedian alrededor de los US$75,400 anuales.