Luego del sorteo del martes 1 de abril, una persona de Estados Unidos tiene un gran motivo para estar muy feliz. Y es que ganó 10 mil dólares participando en el Mega Millions. Si bien se desconoce la identidad de quien tuvo la suerte para quedarse con tal cantidad de dinero, sí se sabe en qué estado de EE.UU. compró el boleto ganador. Si deseas obtener esa información, continúa leyendo esta nota.

Antes de entrar de lleno al tema principal de la nota, ten en cuenta que los números que salieron en el sorteo del día martes fueron 11, 12, 21, 29, 49 y la Mega Ball fue 3. Todo esto se puede corroborar ingresando a la página oficial del juego de la lotería. Entonces, si participaste en aquella fecha, será mejor que revises bien tus tickets.

Con respecto a la persona ganadora de esta nota, hay que decir que acertó cuatro de los cinco números que salieron en el sorteo. Debido a que también le atinó al Mega Ball, acabó ganando 10 mil dólares, una cifra no muy alta en comparación a otros ganadores, pero a la vez no muy baja.

El momento en que una mujer está comprando un boleto de Mega Millions en una tienda. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Ahora, sobre el tema de dónde adquirió el boleto ganador, pues en este punto es necesario mencionar a The New 96.1, ya que esa estación de radio se encargó de brindar la información. Según señaló, el ticket fue comprado en New York. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Revisando lo dado a conocer por la propia Lotería de New York.

La última vez que alguien se llevó el premio mayor en el Mega Millions fue en el sorteo del martes 25 de marzo de 2025. (Foto: Angela Weiss / AFP)

El gran premio estimado del sorteo del martes 8 de abril

A raíz de que nadie se quedó con el gran premio del sorteo de Mega Millions del viernes 4 de abril, este martes 8 hay un gran premio estimado de 54 millones de dólares, con una opción en efectivo de 25.7 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?