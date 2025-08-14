El premio mayor de Powerball sigue en un ascenso espectacular, alcanzando la impresionante cifra de 526 millones de dólares para el próximo sorteo. Los números ganadores del pasado 11 de agosto fueron 6, 16, 33, 40 y 62, con el Powerball 2. Con una opción de pago en efectivo de 241 millones de dólares, la posibilidad de convertirse en millonario nunca había sido tan atractiva, impulsando a jugadores de todo el país a comprar sus boletos para el sorteo de esta noche.

La emoción es palpable, ya que el último ganador del premio mayor fue un afortunado de California que se llevó 204.5 millones de dólares el 31 de mayo. Ahora, con el sorteo del 13 de agosto a la vuelta de la esquina, todos se preguntan si este será el día en que un nuevo afortunado cambie su vida para siempre. Asegúrate de tener tus boletos y prepárate para revisar los resultados de esta noche.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del 13 de agosto de 2025 están aquí. Revisa tus boletos y descubre si te llevaste el premio mayor de $526 millones o alguno de los premios secundarios.

Números ganadores de Powerball del 13 de agosto

¿A qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora del este (ET). El sorteo se realiza en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Para quienes viven en otras zonas horarias, esto se traduce a las 9:59 p.m. en la zona Montaña, 8:59 p.m. en la zona Central y 7:59 p.m. en la zona del Pacífico.

¿Hasta qué hora se pueden comprar los boletos de Powerball?

La hora límite para comprar boletos de Powerball varía según el estado, pero generalmente las ventas cierran una o dos horas antes del sorteo. Para evitar inconvenientes, es recomendable comprar el boleto con suficiente antelación y verificar la hora exacta de cierre en tu punto de venta local o en el sitio web oficial de la lotería de tu estado.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El costo de un boleto estándar de Powerball es de $2 por jugada. Si optas por agregar la opción Power Play, que puede multiplicar tus ganancias, el costo total por boleto será de $3. Los boletos se venden en minoristas autorizados como gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En algunos estados, también se pueden comprar en línea.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 bolas blancas y un número adicional, el Powerball, de un grupo de 26 bolas rojas. Para ganar el gran premio, es necesario acertar los seis números. Sin embargo, también se otorgan premios por acertar menos números o solo el Powerball.

¿Cómo funciona la opción Power Play?

La opción Power Play, que cuesta $1 adicional, te permite multiplicar los premios que no son el premio mayor. El sorteo de Power Play determina el multiplicador (2x, 3x, 4x, 5x o 10x) para los premios secundarios. Es importante tener en cuenta que la opción de 10x solo está disponible cuando el premio mayor es de $150 millones o menos, lo que ofrece una excelente oportunidad de aumentar significativamente tus premios.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones. A pesar de estas cifras tan bajas, el juego mantiene una enorme popularidad, impulsado por el sueño de ganar una suma de dinero que cambia vidas de la noche a la mañana. Millones de personas compran boletos con la esperanza de ser los próximos afortunados, inspirados por historias de grandes ganadores como el premio de 2.04 mil millones de dólares en 2022.

COINCIDENCIA PREMIO PROBABILIDADES 5 bolillas + Powerball Premio mayor 1 en 292,201,338.00 5 bolillas $1 millón 1 en 11,688,053.52 4 bolillas + Powerball $50,000 1 en 913,129.18 4 bolillas + Powerball $100 1 en 36,525.17 3 bolillas + Powerball $100 1 en 14,494.11 3 bolillas $7 1 en 579.76 2 bolillas + Powerball $7 1 en 701.33 1 bolilla + Powerball $4 1 en 91.98 Powerball $4 1 en 38.32

* La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.87. Las probabilidades presentadas aquí se basan en una apuesta de $2 (redondeadas a dos decimales).

¿Cómo puedo verificar los números ganadores del Powerball?

Puedes verificar los números ganadores de Powerball de varias maneras: visitando el sitio web oficial de la lotería, a través de aplicaciones móviles de lotería o en cualquier punto de venta. Muchos jugadores también sintonizan la transmisión en vivo por televisión o en línea. Es crucial revisar tu boleto con atención, ya que, aunque no ganes el premio mayor, puedes haber acertado la combinación para uno de los premios secundarios.

¿Cómo se paga el premio mayor de Powerball?

Los ganadores del premio mayor tienen dos opciones para recibir sus ganancias: un pago anual, que se distribuye en 30 cuotas a lo largo de 29 años, o un único pago en efectivo. Es importante recordar que ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales. La elección del método de pago es una decisión crucial que los ganadores suelen tomar con asesoría financiera.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para jugar Powerball?

No es necesario ser ciudadano ni residente de Estados Unidos para jugar al Powerball. Cualquier persona que tenga la edad legal requerida puede comprar un boleto en una de las 45 jurisdicciones donde se vende. Los premios, sin embargo, están sujetos a impuestos federales y estatales, sin importar la ciudadanía o el estado de residencia del ganador.

¿El orden en que salen los números afecta si gano?

No, para ganar los premios de las bolas blancas, el orden en que son extraídos los números no importa. Lo único relevante es que tus cinco números coincidan con los cinco números ganadores. Sin embargo, el número de la bola roja (el Powerball) sí debe coincidir de forma exacta para ganar el premio mayor.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

El plazo para reclamar un premio de Powerball varía significativamente según el estado o jurisdicción donde se compró el boleto. El límite de tiempo puede ser tan corto como 90 días o extenderse hasta un año. Se recomienda a los jugadores revisar el reverso de su boleto o visitar el sitio web de la lotería estatal para conocer la fecha límite y no correr el riesgo de perder el premio.