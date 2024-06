Detrás de cada ganador de la lotería en Estados Unidos hay una historia en particular, inusual. Cuando parece que no hay una que sorprenda más, han aparecido dos ganadores del Powerball y Mega Millions que se ganaron US$1 millón en Nueva Jersey. La suerte del estado ha sido llamativa, por lo que muchos han buscado saber más de este caso particular dentro de los juegos de azar.

Incluso hay premios que no se han cobrado o que están a punto de expirar, como le ha pasado a un boleto de Mauldin con una cifra de US$50,000. Fue comprado en Navidad y está a punto de vencer.

Pero volviendo a los premios cobrados, en Washington D.C. se registró que una mujer llamada Sherri Flower ganó dos premios de la lotería y se llevó US$300,000 en un día que, de seguro, fue inolvidable para ella.

O también está el caso anecdótico de un jugador del raspadito Cash Payout que ganó US$ 300,000 en Carolina del Sur: al poco tiempo que se enteró de haber ganado los miles de dólares, abandonó su trabajo.

El jugador de Powerball estuvo a poco de llevarse US$61 millones de la lotería (Foto: AFP)

¿CÓMO DOS JUGADORES GANARON 1 MILLÓN DE DÓLARES DEL POWERBALL Y MEGA MILLIONS?

Dos jugadores se llevaron US$1 millón cada uno de las loterías Powerball y Mega Millions, con un día de diferencia, en Nueva Jersey. La coincidencia sorprendió a más de un usuario, ya que se dieron dos premios grandes, en el mismo estado, de dos juegos distintos en Estados Unidos.

El boleto del Mega Millions que se llevó US$1 millón del sorteo del viernes 14 de junio tuvo los siguientes números ganadores: 1, 25, 26, 31 y 65. El jugador acertó cinco bolillas y estuvo a poco de llevarse US$61 millones de la lotería.

Mientras que el ganador del Powerball, durante el lunes 17 de junio, acertó los cinco números de las bolas blancas, las cuales fueron: 30, 48, 53, 58 y 66), con lo que se llevó 1 millón de dólares de los premios de la lotería. Estuvo a una sola bola de obtener el premio mayor de US$56 millones.

¿SE SABE LA IDENTIDAD DE LOS GANADORES?

No, se desconoce la identidad de los ganadores de los sorteos de la lotería del Powerball y el Mega Millions de US$1 millón cada uno. La lotería en Nueva Jersey le permite a los jugadores mantenerse en el anonimato.