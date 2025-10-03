Limpiar a fondo la casa es una de esas tareas que parecen no tener fin. Barrer, fregar, quitar el polvo, ventilar y, aun así, siempre queda la sensación de que nunca es suficiente. Hay rincones que se ensucian con rapidez y otros que directamente se nos olvidan porque no están a la vista.

Esa es precisamente la paradoja de la limpieza doméstica: por muy exhaustivos que seamos, siempre hay zonas que escapan a nuestra rutina. Esto puede parecer insignificante, pero descuidar estos rincones convierte la limpieza en algo superficial y deja pequeños focos de polvo y bacterias escondidos por toda la casa.

Para no caer en ese olvido, la creadora de contenido y experta en hogar Concepción Sánchez ha compartido en TikTok un listado de esos lugares a los que casi nunca prestamos atención. En su vídeo no solo los enumera, sino que también enseña cómo limpiarlos de forma sencilla con productos básicos.

1. Pantallas de las lámparas

Las pantallas acumulan polvo que a simple vista no siempre se nota, pero que termina opacando la luz y afectando al ambiente. Sánchez recomienda pasar un rodillo de silicona reutilizable, que después se limpia bajo el grifo. En su defecto, también sirve el clásico rodillo de ropa.

2. Velas decorativas

Con el tiempo, las velas adquieren una fina capa de polvo que resta brillo a la decoración. Para recuperarlas, basta con humedecer un algodón en alcohol y pasarlo suavemente por la superficie. En pocos segundos, quedarán como nuevas.

3. Mandos a distancia

Son uno de los objetos más usados a diario y, sin embargo, casi nunca se limpian. El resultado es que acumulan bacterias con rapidez. El consejo es sencillo: pasar un algodón con alcohol por toda la superficie, incluyendo los laterales y botones.

4. Parte alta de puertas y marcos

La parte superior de las puertas, los zócalos y los marcos suele olvidarse porque no están a la vista, pero concentra polvo en grandes cantidades. Un plumero abatible facilita mucho la tarea, y también puede aprovecharse para limpiar los zócalos, otro punto en el que la suciedad se acumula.

5. Debajo de los electrodomésticos

Quizá el rincón más temido: la zona inferior de la nevera, el horno o la lavadora. Allí se concentran pelusas, polvo y restos de comida. Un plumero plano resulta muy eficaz para arrastrar toda esa suciedad sin necesidad de mover los aparatos.