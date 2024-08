En el mundo de las loterías estadounidenses, las derrotas son mucho más comunes que las victorias, debido a la complejidad de acertar los grandes jackpots. Sin embargo, la reciente historia de un ganador del Mega Millions nos da a conocer que no todo está perdido, ya que logró conseguir US$4 millones aplicando una estrategia que pocos jugadores conocen en la actualidad. ¿Puedo volverme millonario invirtiendo unos dólares más? Pues, déjame decirte que sí.

Como bien sabes, jugar la lotería es más un acto de fe que una acción estadística basada en probabilidades. Son muy pocos los jugadores que han podido vencer a casas como Mega Millions y llevarse a casa montos exorbitantes que pueden alcanzar cifras de más de US$1 mil millones.

No obstante, la fortuna le sonrió recientemente a un jugador en Delaware, luego de que se anunciara que uno de los boletos del sorteo 20 de agosto fue premiado por una friolera cifra de US$4 millones.

El jackpot del Mega Millions del pasado martes 20 de agosto fue de unos US$500 millones (Foto: AFP)

Pero antes de seguir con la historia te dejaré los números ganadores del sorteo realizado el pasado martes 20 de agosto de 2024 de Mega Millions:

ESTOS FUERON LOS NÚMEROS GANADORES DEL MEGA MILLIONS DEL 20 DE AGOSTO

Por si no estuviste atento, los números ganadores del sorteo del martes 20 de agosto fueron: 05-20-26-49-51 y el Mega Ball fue 24. En tanto, el Megaplier fue 4x.

JUGADOR GANÓ US$4 MILLONES, PESE A NO ATINAR A LOS NÚMEROS: ¿CÓMO LO HIZO?

Se conoció que el boleto ganador logró venderse en Redner’s Market en 2500 S. DuPont Highway, en Camden. La información fue comunicada por los propios funcionarios de la Lotería de Delaware.

Curiosamente, también se informó que no hubo un ganador del gran premio, pero sí hubo dos afortunados que se llevaron a casa millonarios premios: uno se llevó US$4 millones en Delaware gracias al Match 5 más Megaplier y otro US$1 millón solamente con Match 5 en Arizona.

Mega Millions es una de las loterías más grandes de todo USA (Foto: AFP)

No obstante, el jackpot de US$527 millones con un valor en efectivo de US$261, 9 millones no fue entregado a nadie debido a que no hubo jugador que logre atinar a las bolas mencionadas anteriormente.

¿EN QUE CONSISTE LA OPCIÓN DEL MEGAPLIER?

Al igual que el Power Play de Powerball, la lotería del Megaplier es una función que se puede adicionar al boleto de Mega Millions por una tarifa extra. Por este importe, los premios no mayores logran multiplicarse hasta por 5 veces, de acuerdo al número de Megaplier seleccionado al azar durante el sorteo.

En esa línea, ganar el premio de segundo nivel con los cinco números principales le otorga habitualmente 1 millón de dólares, pero optar por el Megaplier puede aumentar ese monto. Con la opción Megaplier, el premio puede variar de 2 a 5 millones de dólares, en lugar del millón estándar, según el número Megaplier sorteado.

ESTO CUESTA UN BOLETO DE MEGAMILLIONS CON MEGAPLIER

Debes tener en cuenta que adquirir un boleto de Mega Millions con Megaplier cuesta más que un boleto estándar sin la opción de multiplicador.

Incluir el Megaplier en su boleto tiene un costo igual a la mitad del precio de una línea, por lo que efectivamente está pagando por una línea y media.

El precio del Megaplier permanece fijo sin importar el resultado final del sorteo. Sin importar si el Megaplier multiplica el premio por dos o cinco veces, su costo será siempre la mitad del precio de una línea en Lotter Texas.

