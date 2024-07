¿Te imaginas ganarte el premio mayor de Mega Millions? Sin duda, concretar eso te cambiará la vida para siempre, pues los montos que se sortean son muy, pero muy altos. Algo de lo que no me cabe duda es que seguramente querrás ir lo más pronto posible a las oficinas de la lotería para reclamar tu dinero, pues es algo que yo también haría, a menos que, como otros ganadores, opten por esperar un poco más de tiempo para que la atención al respecto disminuya y así salvaguardar nuestra propia integridad, pues puede que la delincuencia esté alerta respecto a quién se llevará esa cantidad de dólares a sus cuentas bancarias.

Este parece ser el caso de un reciente ganador de Nueva Jersey, aunque ya no tan tanto, ya que el premio de US$1,130 millones que obtuvo fue de un sorteo realizado en marzo. Es por ello que se ha generado mucha atención últimamente, pues ha pasado algunos meses y aún nada de nada. Puede que este afortunado o afortunada esté esperando el momento preciso, o quizá esté asesorándose, aunque también existe la posibilidad de que no se haya dado cuenta qué ganó o que haya perdido el boleto con la jugada millonaria. ¿Qué estará sucediendo?

EL PREMIO DE US$1,130 MILLONES QUE AÚN NO HA SIDO RECLAMADO EN NUEVA JERSEY

Nueva Jersey y todos sus habitantes entusiastas de las loterías están en vilo debido a que el premio mayor más grande en la historia de Mega Millions, valorado en US$1,130 millones, continúa sin ser reclamado desde el sorteo del pasado 26 de marzo. De acuerdo con información oficial de la empresa de juegos de azar, el boleto ganador fue vendido en la licorería Shoprite Liquors en Neptune, condado de Monmouth, donde los números 07, 11, 22, 29, 38 junto con la Mega Ball Dorada 04 y el multiplicador 02 fueron los agraciados.

La identidad del afortunado sigue siendo un misterio puesto que no ha ido a recoger su premio aún y puede que nunca se dé a conocer, ya que la ley de Nueva Jersey permite que los ganadores de lotería permanezcan en el anonimato si lo desean. Sin embargo, hasta la fecha, la persona afortunada no ha dado señales de presentarse ante las autoridades para reclamar su premio, por lo que todos nos mantendremos expectantes a ver cuál es la resolución de este caso más que interesante.

Mega Millions es de las loterías más famosas en Estados Unidos (Foto: Mega Millions)

¿QUÉ DEBERÍA HACER LA PERSONA QUE HA GANADO EL PREMIO Y AÚN NO LO RECLAMA?

La Lotería de Nueva Jersey ha emitido recomendaciones para el ganador, instándolo a firmar el boleto, hacer copias del mismo, contactar a asesores legales y financieros, y comunicarse con el número de servicio al cliente designado para gestionar el cobro del premio. El premio mayor ofrece una opción de pago único en efectivo que se estima en US$537,5 millones, según NJ.com y puede que esa persona opte por dicha opción, como la mayoría de los ciudadanos que obtienen la ganancia de algún jackpot.

¿HASTA CUÁNDO TIENE PLAZO EL GANADOR PARA RECLAMAR LOS US1,130 MILLONES?

Este premio no reclamado representa el mayor en la historia de Nueva Jersey, superando el récord anterior de US$533 millones ganados en Mega Millions en 2018. Además, se clasifica como el quinto premio mayor más alto en la historia de este juego de azar a nivel nacional, así que no es una simple ganancia como cualquier otra, sino que toma mayor protagonismo e importancia. Es por ello que muchos, incluyendo al afortunado, se estarán preguntando acerca de la fecha límite. La respuesta a dicha interrogante es que los ganadores tienen un año calendario desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero, después de lo cual, según las reglas de Mega Millions, los fondos no reclamados se redistribuyen entre los estados participantes para diversos propósitos.