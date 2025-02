El 10 de febrero de 2025, miles de trabajadores de Meta recibieron una desagradable noticia: su vínculo laboral con dicha compañía había finalizado. Si bien, las empresas tienen la potestad de despedir a su personal por diversos motivos, el malestar de los afectados no se hizo esperar, luego de que Mark Zuckerberg aseguró que su decisión se basó por el “bajo rendimiento”. Debido a que algunos señalan que el cese de sus funciones tiene otra razón, pues tienen un historial de desempeño muy bueno, conoce cómo reaccionaron los ahora exempleados.

UN DESPIDO MASIVO QUE AFECTÓ A MILES EN META

En enero, el director ejecutivo Mark Zuckerberg dio a conocer sobre los recortes, de los cuales dijo se basarían en el rendimiento de los colaboradores de Meta. Semanas después, despidió a 4,000 empleados. Según precisó, quería “elevar el nivel de la gestión del rendimiento”, por lo que debía desechar a quienes no seguían esa línea de trabajo, tal como lo hizo su colega tecnológico Elon Musk.

Zuckerberg quiere seguir la política implementada por Elon Musk en X (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

¿CÓMO REACCIONARON ALGUNOS DE LOS 4,000 TRABAJADORES QUE MARK ZUCKERBERG DESPIDIÓ?

Ante el despido masivo de miles de empleados de Meta, algunos de los afectados fueron críticos con la decisión, ya que al asegurar que el recorte de personal se basó en rendimiento, aseguran que hay una gran discrepancia, pues varios de ellos recibieron comentarios positivos de sus gerentes el año anterior, publica Business Insider.

Precisaron que en su evaluación anual, algunos recibieron calificaciones “por encima de las expectativas”. “Esto me tomó completamente por sorpresa. Mi gerente me había estado diciendo que lo estaba haciendo muy bien y no me indicó ningún aspecto en el que pudiera trabajar. Él incluso dijo que estaría bien y que no me afectaría”, dijo uno de los exempleados.

Lo peor para ellos fue que sus calificaciones con alto desempeño del año pasado habían sido rebajadas a “Cumple con la mayoría”, que significa un nivel inferior en el sistema. Esto ocurrió a fines de 2024.

“Cuando recibí el correo electrónico, me sorprendí principalmente porque tengo un historial de desempeño muy sólido y no tengo indicadores de problemas de desempeño en los últimos seis meses”, señaló uno de los afectados a Business Insider. La misma opinión tuvo una empleada que había retornado de su licencia de maternidad: “Estoy muy confundida sobre cómo me despidieron. Sigo pensando que esto es un error”.

De acuerdo con el mismo medio, Meta al no poder alcanzar el porcentaje de recortes deseados, tomó la decisión de incluir en la desvinculación a quienes tuvieron rendimientos óptimos, afectando a los que sí cumplieron las metas establecidas y perjudicando su carrera.

“Lo más difícil es que Meta declare públicamente que están despidiendo a los empleados de bajo rendimiento, por lo que parece que tenemos la letra escarlata en la espalda. La gente necesita saber que no somos empleados de bajo rendimiento”, mencionaron algunos de los exempleados.