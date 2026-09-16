Algunas frases logran superar la época en que fueron pronunciadas y adquieren un significado que permanece vigente. En la cita del día, Martin Luther King, una de las figuras más importantes de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, planteó una profunda reflexión sobre cómo afrontar la injusticia y las dificultades: “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacerlo”. Sus palabras invitan a comprender que combatir el odio con más odio no conduce a la transformación de una sociedad.

Martin Luther King nació en Atlanta, Georgia, en 1929 y se convirtió en una de las figuras más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Pastor bautista y destacado líder social, defendió la igualdad racial y combatió la segregación mediante la resistencia no violenta. Su liderazgo en numerosas protestas y movilizaciones le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964.

Entre sus discursos más recordados se encuentra “I Have a Dream”. King fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968, a los 39 años, pero su legado continúa siendo un referente de la lucha por la igualdad y la justicia.

Martin Luther King saluda a sus simpatizantes el 28 de agosto de 1963 en el Mall de Washington D. C. durante la "Marcha sobre Washington", donde pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño". | Crédito: AFP

El significado de la frase de Martin Luther King

La frase de Martin Luther King Jr. plantea una idea sencilla, pero profunda: la violencia, el resentimiento y el odio no pueden convertirse en las herramientas para acabar con aquello que queremos cambiar.

Cuando el líder estadounidense habla de “oscuridad”, utiliza una metáfora para representar el odio, la intolerancia, la injusticia y el miedo. Frente a ello, la “luz” simboliza valores como el amor, la esperanza, la solidaridad, la justicia y la capacidad de actuar sin perder la humanidad.

El mensaje adquiere especial relevancia al recordar la trayectoria de King, quien defendió los derechos civiles de la población afroamericana mediante la resistencia no violenta. Para él, transformar una sociedad no significaba reproducir el mismo daño que se buscaba combatir, sino encontrar una respuesta capaz de romper ese círculo.

La reflexión también puede trasladarse a la vida cotidiana. Ante un conflicto, una injusticia o una situación difícil, las palabras de Martin Luther King Jr. invitan a preguntarnos qué tipo de respuesta puede generar un cambio verdadero en lugar de profundizar el problema.

A través de esta frase, Martin Luther King Jr. transmite un mensaje de esperanza: incluso frente a situaciones profundamente injustas, siempre existe la posibilidad de responder con acciones que permitan abrir paso a algo mejor.

Martin Luther King, invitado a Francia por el Comité Franco-Americano de Apoyo a la Integración Racial, pronuncia un discurso el 28 de marzo de 1966 en el Palacio de Deportes de París durante la Noche de los Derechos Civiles, organizada por el Movimiento por la Paz, en la que participaron numerosos militantes y personalidades. | Crédito: AFP

Más frases de Martin Luther King

“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.”

“La fe es dar el primer paso incluso cuando no ves toda la escalera.”

“El momento es siempre el adecuado para hacer lo correcto.”

“Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como necios.”

“El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo.”