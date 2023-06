Un brote de malaria o paludismo en Estados Unidos, algo que no ocurría hace más de 20 años, ha generado preocupación debido a lo complicado de su detección y a lo mortal que puede ser esta enfermedad. Conoce más sobre este mal y a qué síntomas debes estar alerta.

Desde mayo 2023 se detectó esta enfermedad en cinco personas: cuatro en el condado de Sarasota, Florida, y una en el condado de Cameron, Texas. Se trata del primer brote en 20 años, el último tuvo lugar en 2003 en el condado de Palm Beach, Florida, donde se registraron ocho casos. En Texas los últimos casos ocurrieron en 1994, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades sanitarias informaron que los pacientes están fuera de peligro tras recibir tratamiento. Añadieron que están pendientes de otros casos y se han puesto en marcha medidas de vigilancia y control de mosquitos en las zonas afectadas.

En las Américas, en tanto, se registraron 520,000 casos de malaria y alrededor de 120 muertes en 2021. A continuación, conoce más sobre este mal.

¿QUÉ ES LA MALARIA Y CÓMO SE TRANSMITE?

La malaria (o paludismo) es una enfermedad grave y a veces mortal, que es causada por un parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria, explica la Organización Panamericana de la Salud.

Los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos. La entidad internacional explica que la infección adquirida por P. falciparum es la más fatal y, si no es tratada a tiempo, podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.

Las autoridades El diagnóstico rápido y preciso de la malaria es fundamental para el tratamiento adecuado de las personas afectadas y para prevenir una mayor propagación de la infección en la comunidad. Como centro de referencia nacional para el diagnóstico de la malaria, los CDC brindan asistencia técnica y de diagnóstico para el diagnóstico de la malaria.

¿Es una enfermedad contagiosa?

La malaria no es contagiosa y no se puede transmitir de persona a persona, explica Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA MALARIA?

Uno de los problemas de la malaria, sobre todo en los lugares donde no es endémica, como Estados Unidos, es que sus síntomas iniciales no son específicos y también se encuentran en otras enfermedades (como la “gripe” y las infecciones virales comunes). Si esta enfermedad no se trata a tiempo, los pacientes pueden desarrollar complicaciones graves y morir. Por ello, es importante hacer un buen diagnóstico clínico basado en los síntomas del paciente y en los hallazgos físicos en el examen.

Síntomas iniciales

Fiebre

Escalofríos

Sudores

Dolores de cabeza

Dolores musculares

Cansancio

Náuseas y

Vómitos.

Síntomas graves

Confusión

Coma

Signos neurológicos focales

Anemia grave

Dificultades respiratorias.

NOTA: estos síntomas pueden aumentar el índice de sospecha de paludismo.

El dolor de cabeza es uno de los síntomas del paludismo (Foto: ¡Stock)

QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS SE DEBEN TOMAR CONTRA EL PALUDISMO

De acuerdo con la OMS y la CDC estas son algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta contra la malaria o paludismo:

Aplicar repelente de insectos, evitando áreas con altas poblaciones de mosquitos

Usar pantalones largos y camisas cuando sea posible, especialmente durante el amanecer y el atardecer cuando los mosquitos están más activos.

Usar mosquiteros impregnados con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas (esto disminuye el riesgo de las picaduras de los mosquitos infectados).