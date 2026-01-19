MADRID.- El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en el sur de España ha dejado al menos 39 personas muertas y más de 150 heridas, según las autoridades. Viajar en tren en Europa es una forma común, relativamente asequible y conveniente para que muchos europeos y turistas se desplacen. Los accidentes ferroviarios importantes han disminuido desde 2010, según la Unión Europea, sin embargo, el accidente en España es un recordatorio de lo mortales que pueden ser cuando ocurren.

A continuación, un vistazo a algunos de los accidentes de tren, tranvía y metro más mortales en Europa en los últimos años.