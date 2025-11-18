La escena del golf femenino en Estados Unidos tuvo esta semana una protagonista inesperada: Kai Trump, la nieta del presidente Donald Trump. A sus 18 años, la joven hizo su primera aparición en el circuito profesional femenino, la LPGA, en el torneo The Annika, que se disputa del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club. Según informó AP, este debut le permitirá cumplir un sueño que acaricia desde que era niña.

En una rueda de prensa previa al evento, Kai dejó claro que afronta esta experiencia con entusiasmo y sin presiones. “Voy a salir a divertirme y ver hacia dónde va todo. Voy a sacar mucho de esto”, aseguró ante los medios.

La joven, estudiante de último año de instituto y con millones de seguidores en redes sociales, insistió en que lo que más la motiva es compartir torneo con golfistas de élite. “Estoy deseando que llegue y jugar con las mejores”, afirmó.

La joven afirmó que su objetivo principal es divertirse y aprender de las mejores golfistas del circuito. (Foto: @kaitrumpgolfer / Instagram)

Además, destacó lo valioso que será aprender directamente de jugadoras con tanta experiencia. “Obviamente, competir con las mejores jugadoras va a ser genial, jugar con ellas, aprender qué tipo de golpes hacen, qué hacen en el campo (...) Creo que voy a aprender mucho, sin importar lo que pase”, destacó

Kai empezó a jugar golf cuando tenía apenas dos años. Con el tiempo, expresó su deseo de continuar este camino en la Universidad de Miami, donde espera formar parte del equipo de los Hurricanes.

Su entorno familiar también fue importante: además de su abuelo, figuras destacadas como Annika Sörenstam y Tiger Woods le dieron consejos para afrontar estos nuevos retos.

Antes del evento, recibió consejos de figuras como Annika Sörenstam, Tiger Woods y su abuelo, el presidente Donald Trump. (Foto: @kaitrumpgolfer / Instagram)

Sörenstam, anfitriona del torneo, mostró su apoyo a la joven golfista.

“Quiero darle un respiro, que venga y se divierta. Queremos que se sienta como en casa y que se sienta bienvenida”, dijo. “Hay que darle una oportunidad, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad esta semana".

La leyenda del golf explicó que jugó nueve hoyos con Kai y quedó impresionada por su dedicación.

La joven es conocida por publicar videoblogs en su canal de YouTube y perfiles de Instagram y X, donde cuenta con millones de seguidores. (Foto: @kaitrumpgolfer / Instagram)

Kai también mencionó la ayuda de su abuelo en este proceso. “Me dijo que saliera y me divirtiera. Que no me pusiera nerviosa. Intento no hacerlo”, explicó.

Sobre el mandatario estadounidense, añadió que es “bastante bueno” en el golf, aunque evitó revelar si alguna vez le ha ganado.

Todo lo que debes saber sobre Kai Trump

Kai Madison Trump, nacida el 12 de mayo de 2007, es la hija mayor de Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, y por lo tanto, la nieta mayor del expresidente Donald Trump.

Su nombre honra a su bisabuelo materno, el músico de jazz danés Kai Ewans. Aunque sus padres se divorciaron, Kai vive en Palm Beach, Florida, con su madre y cuatro hermanos menores. Actualmente asiste a The Benjamin School, donde se graduará en 2026.

Kai Trump es conocida principalmente por su talento en el golf, habiéndose comprometido a jugar para la Universidad de Miami, donde se unirá al equipo de golf femenino para la clase de 2030.

Además de sus logros deportivos, ha ganado popularidad como personalidad en redes sociales y comenzó a participar en eventos políticos de alto perfil. Más recientemente, tuvo un papel destacado en la Convención Nacional Republicana de 2024, donde dio un discurso centrado en su relación con su abuelo.