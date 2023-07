¿Cuál es la multa por no pagar la gratificación? El 15 de julio venció el plazo para el depósito de la primera gratificación de 2023, que corresponde a las Fiestas Patrias. Si aún no te han efectuado el depósito o no te han abonado el monto que te corresponde, debes saber que puedes denunciar el hecho y la empresa será sancionada.

La gratificación es el derecho de los trabajadores a percibir una remuneración adicional por Fiestas Patrias, en el mes de julio y Navidad, en diciembre. La gratificación tiene como fin que el trabajador pueda afrontar los gastos adicionales que demandan estas festividades como viajes, excursiones, compras, entre otros, indica el Ministerio de Trabajo. Si no te han depositado, conoce qué debes hacer:

¿CÓMO ES EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN?

La gratificación de un trabajador del sector privado es de un sueldo bruto (no estará sujeto a ningún descuento AFP, Impuesto a la Renta, etc.), además de la bonificación extraordinaria del 9% del sueldo, correspondiente al aporte a EsSalud. Si en caso el trabajador está afiliado a una EPS, la bonificación extraordinaria equivale al 6.75% del sueldo bruto.

¿QUÉ PASA SI LA EMPRESA NO ME PAGA LA GRATIFICACIÓN?

Si vencido el plazo para su depósito, la empresa para la que laboras no te depositó la gratificación o lo hizo de manera incompleta, debes presentar una denuncia ante la Sunafil.

Ten en cuenta que, si te pagan la gratificación de forma extemporánea, tienes derecho a percibir dicho beneficio con los intereses legales correspondientes.

Canales de denuncia

Si han incumpliado con tu pago puedes realizar la denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Para ello, podrás hacer la denuncia virtual, llamar al 390-2780 o escribir al correo electrónico consultas@sunafil.gob.pe .

Debes presentar tu denuncia ante Sunafil (Foto: Sunafil)

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO PAGAR LA GRATIFICACIÓN?

El incumplimiento del pago de la gratificación, está tipificado como una infracción grave en materia de relaciones laborales, informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). La sanción se determina de acuerdo con el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa.

Pequeña empresa: entre los S/2,227.50 y los S/22,275 para una

entre los S/2,227.50 y los S/22,275 para una No Mype: entre los S/7,771.50 y los S/129,294.