El próximo lunes 1 de septiembre de 2025 se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo (Labor Day), una de las fechas más importantes del calendario nacional por ser un festivo federal. Si bien muchos aprovechan para descansar o viajar, otros buscan salir o aprovechar los descuentos tradicionales del fin de semana largo. Por ello, aquí te doy una lista de los restaurantes, tiendas, supermercados a los que puedes acudir.

Es crucial recordar que este día implica el cierre de bancos, oficinas de gobierno, correo postal y la mayoría de servicios públicos. Solo los cajeros automáticos y las plataformas digitales de los bancos estarán operativos ese día.

¿QUÉ TIENDAS ABRIRÁN EN EL LADOR DAY EN ESTADOS UNIDOS?

A diferencia de los servicios federales y bancos, la mayoría de las grandes cadenas abrirán el 1 de septiembre, aunque pueden adecuar sus horarios según la ubicación. Entre las tiendas confirmadas que ofrecerán atención y, en muchos casos, ofertas especiales por la fecha, están:

Walmart

Target

CVS y Walgreens

Home Depot, Lowe’s, IKEA

Macy’s, Kohl’s, Nordstrom, Marshall’s, TJ Maxx

Publix, Kroger, Sam’s Club, Dollar Tree, Whole Foods, Trader Joe’s, Aldi, Staples, Sears, Petco, Barnes & Noble y Ulta

Las tiendas Target abrirá este 1 de septiembre, que es feriado federal por el Labor Day (Foto: AFP)

NOTA: Solo Costco suele cerrar el Día del Trabajo. Se recomienda consultar el horario particular de su tienda local antes de salir.

Además, grandes marcas como Amazon y Best Buy lanzan ofertas desde mediados de agosto, especialmente en colchones, electrodomésticos, muebles, ropa y tecnología.

¿QUÉ RESTAURANTES ATENDERÁN EN EL DÍA DEL TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS?

Para quienes deseen darse un gusto gastronómico en el festivo federal, estas principales cadenas estarán abiertas:

McDonald’s, Burger King, Wendy’s, KFC, Chick-fil-A

Applebee’s, Chili’s, Olive Garden, Red Lobster, PF Chang’s

Starbucks, Dunkin’, IHOP, Dairy Queen, Waffle House

Domino’s, Papa John’s, Pizza Hut, Denny’s, Jack in the Box, Tim Hortons, Del Taco, Arby’s

Muchos de estos restaurantes suelen lanzar menús festivos o promociones especiales para el fin de semana del Día del Trabajo, ideales para celebrar con familia o amigos.

McDonald’s atenderá durante el festivo federal por el Día del Trabajo en Estados Unidos (Foto: AFP)

EL DÍA DEL TRABAJO: ORIGEN Y CALENDARIO DE FERIADOS EN EE.UU.

El Día del Trabajo es uno de los 11 feriados federales aprobados por la Oficina de Administración de Personal (OPM) y se celebra, a diferencia de la mayoría de países, en septiembre en lugar de mayo. Además de rendir homenaje a los trabajadores estadounidenses, se ha transformado en una fecha relevante para la economía de consumo, el regreso a clases y los grandes descuentos.