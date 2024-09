Ganar la lotería es un sueño para muchos residentes en Estados Unidos. Sea en Powerball, Mega Millions o cualquier otra cadena, la sola idea de llevarse algún premio en estas compañías pueden hacernos prometer acciones que llaman la atención de muchos. Y eso le pasó exactamente a un exmilitar en Texas que se hizo acreedor de un jugoso botín.

Si bien sabemos que ganar la lotería es una cuestión de suerte y fortuna, cada vez son más casos de éxito en las principales cadenas en todo Estados Unidos. Y una de las historias de éxito más recientes se dio en el estado de Texas, precisamente en la localidad de Beaumont.

Este retirado militar logró ganar la lotería tras varios intentos de por medio (Foto: Pexels)

¿Lo curioso de ello? La peculiar promesa que realizó el flamante ganador del premio mayor de US$1 millón.

SE LLEVÓ LA LOTERÍA Y REALIZÓ UNA POLÉMICA PROMESA: ¿QUÉ HIZO EL GANADOR DE LA LOTERÍA DE TEXAS?

De acuerdo a La Nación, el premio formaba parte del juego de raspadito Hit de US$1 millón y fue comprado en una estación de servicios Buzzy Bee, situada en el 350 de S. m, King Jr. Pkwy en Beaumont.

Según la lotería de Texas, este es el primero de los cuatro premios mayores del juego que ha sido reclamado con un ticket ganador, convirtiéndoseasí en el primer millonario del sorteo.

En una publicación hecho por la Lotería de Texas, se dio a conocer que el veterano militar logró cerciorarse de su premio de US$1 millón al cabo de unos momentos. En tanto, se trataba de un jugador frecuente que solía invertir varios dólares, pero jamás se imaginó que con apenas US$20 se volvería millonario.

“Tuve que revisar el boleto varias veces para creerlo. Utilicé mi teléfono para escanearlo y cuando vi el premio, no pude dormir esa noche. Me quedé con el boleto en la mano hasta que pude ir al centro de reclamos de lotería a la mañana siguiente”, explicó el afortunado hombre al medio local 12 News Now.

Aunque solía invertir grandes sumas de dinero, nunca pensó que solo US$20 lo harían millonario (Foto: Pexels)

A la par, el jubilado militar ahondó que llevaba 30 años jugando en la lotería, y si bien logró llevarse algunos premios pequeños, jamás consiguió llevarse un monto de esta magnitud.

¿QUÉ HARÁ EL AFORTUNADO GANADOR CON EL PREMIO DE LA LOTERÍA DE TEXAS?

Tras descontar los tributos correspondientes, el jubilado militar logrará embolsarse la friolera suma de US$630,000. Eso sí, ya se sabe que hará con el dinero: invertirá en acciones y bonos con la finalidad de asegurar su futuro financiero.

No obstante, una de las facetas más conmovedoras de su historia es la antigua promesa que realizó al vendedor del boleto ganador. El jubilado detalló que, desde que comenzó a jugar en este juego del azar, prometió darle un monto importante al encargado de la tienda como gesto de agradecimiento.

El retirado militar agradecerá al vendedor que le dio el ticket ganador (Foto: Pexels)

“Le daré una parte del premio al empleado que me lo vendió. Siento que es justo devolver parte de lo que he ganado”, sostuvo el nuevo jubilado militar oriundo de Texas.