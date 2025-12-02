El mes de diciembre ha llegado y el espíritu navideño empieza a instalarse en los hogares. Muchas familias ya han colocado su árbol de Navidad, mientras que otras esperan al primer fin de semana del mes para hacerlo. En muchos casos se utiliza el mismo árbol artificial desde hace años, y no siempre se repara en que puede necesitar una limpieza profunda antes de montarlo.

El polvo acumulado, los olores a humedad y el desgaste del almacenamiento pueden afectar tanto a su apariencia como a la higiene del hogar. Para resolver este problema, Begoña Pérez, creadora de contenido especializada en orden y limpieza y conocida en redes sociales como @la_ordenatriz, ha compartido un método eficaz para lavar el árbol de Navidad y dejarlo como nuevo.

Cómo lavar el árbol de Navidad

El procedimiento para limpiar el árbol de Navidad comienza por elegir un jabón adecuado. Pérez recomienda utilizar el que se tenga a mano siempre que sea de espuma controlada, como detergente de lavadora. En cambio, advierte que productos como el jabón para limpiaplatos pueden generar un exceso de espuma difícil de manejar.

Además, si el árbol desprende olor a humedad, la solución pasa por sustituir el jabón por un limpiador con oxígeno activo de una buena marca, cuya eficacia suele ser mayor que la de las marcas blancas, según explica.

Una vez seleccionado el producto adecuado, el árbol se debe sumergir en una bañera o un barreño durante aproximadamente 60 minutos, tiempo suficiente para que la suciedad acumulada se desprenda. Después del remojo, basta con agitar suavemente las ramas y aclarar cuidadosamente para eliminar cualquier residuo restante.

Qué precauciones se deben tomar

Una de las dudas más frecuentes respecto a este método de limpieza es si podría provocar oxidación en la estructura del árbol. Según explica la creadora, esto no debería ocurrir, ya que se trata de una inmersión puntual que va seguida de un secado completo y cuidadoso. Por ello, insiste en la importancia de sacudir bien el árbol y dejarlo secar completamente antes de montarlo.

Además, si se realiza en la bañera o en un lavabo, sugiere colocar un filtro en el desagüe para evitar que los pelillos y restos desprendidos durante la limpieza obstruyan la salida del agua, asegurando así un proceso más cómodo y evitando posibles problemas de atascos.