¿A quién no le ha pasado que cuando le llegan mensajes a su bandeja de spam no se interesa por ellas? A la mayoría, ¿no es así? Sin embargo, te has preguntado alguna vez que un correo importante podría almacenarse en dicho espacio. Aunque para muchos resulte imposible, esto le ocurrió a una mujer, quien por casualidad encontró un e-mail que le anunciaba haber ganado más de US$200,000 de una lotería. Todo lo que necesitas saber sobre este caso en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que el millonario premio fue otorgado a una ciudadana del condado de Macomb gracias a una lotería de Michigan. Ella se llevó exactamente US$207,199 en efectivo.

NOTIFICACIÓN DEL PREMIO SE ALMACENÓ EN EL SPAM DE SU CORREO

Una mujer de 54 años, que ha preferido mantener en el anonimato su identidad, se llevó una gran sorpresa cuando encontró en su carpeta de correo no deseado un mensaje en el que le informaban que había ganado un premio mayor de segunda oportunidad de US$207,199 en efectivo de la Lotería de Michigan.

La afortunada, perteneciente al condado de Macomb, ganó luego de haber sido seleccionada en un sorteo al azar que se realizó el 9 de julio. Ella “obtuvo entradas para el sorteo al jugar los juegos elegibles del premio mayor de segunda oportunidad de BIG CA$H en línea en MichiganLottery.com”, publica el sitio web de la misma lotería.

De acuerdo con declaraciones de la ganadora, al inicio no creía lo que estaba leyendo en dicho mensaje que se almacenó en el spam, pero para quitarse la duda decidió investigar y revisar hasta en tres ocasiones los resultados para verificar que todo era real. Y así fue. Con el dinero planea pagar deudas e invertir.

¿CÓMO PARTICIPAR EL PREMIO MAYOR DE SEGUNDA OPORTUNIDAD DE BIG CA$H?

Es preciso mencionar que algunos juegos instantáneos en línea incluyen un sorteo de jackpot progresivo de segunda oportunidad como el de BIG CA$H; es decir, una parte de cada compra de los juegos financia un premio de jackpot progresivo que se otorga en un sorteo de segunda oportunidad cada mes.

Según Michigan Lottery Connect, “los jugadores ganan una entrada por cada US$0,50 apostados en los juegos elegibles. Una vez que se cierra el período de inscripción, se realiza un sorteo aleatorio y se selecciona un ganador del jackpot entre todas las entradas de ese mes”.

Las participaciones solamente son válidas durante el período de participación en el que se obtuvieron. Por lo tanto, cada mes, comienza un nuevo período de sorteo y el premio mayor progresivo se restablece a US$5,000.

Para mayor información sobre los juegos elegibles del premio mayor de segunda oportunidad de BIG CA$H, solo ingresa a este sitio web: https://news.michiganlottery.com/bigcash.