¿Te has atrevido a pedir algo? El simple hecho de pedir alguna cosa se ha convertido en algo tradicional en muchas personas, aunque otras, a veces, prefieren no hacerlo para evitar inconvenientes o por nerviosismo o dejadez. Sin embargo, Steve Jobs el fundador de la firma Apple reveló tiempo atrás que pedir podría llevar a muchos al éxito. Conoce aquí los detalles.

Steven Paul Jobs, conocido mundialmente como Steve Jobs, fue un famoso empresario, magnate y diseñador industrial que también destacó en el mundo de la tecnología. Es por ello que nadie pensaría que el líder empresarial tuvo como su clave de éxito pedir y pedir.

Aunque esto pueda resultar una cosa insignificante, para el famoso empresario fue la clave de su éxito que ha ido evolucionando con el pasar de los años.

Un 27 de enero del 2010, Steve Jobs, presidente de Apple, presenta el iPad, un nuevo ordenador tipo tableta. (Ryan Anson / AFP).

LA REVELACIÓN DE STEVE JOBS

Transcurría 1994 cuando Steve Jobs brindó una entrevista donde reveló la gran importacia de pedir algo. Todo inició, según informó El Heraldo de México, cuando Jobs tenía 12 años y llamó al cofundador de Hewlett-Packard (HP) solicitando algunas piezas para su contador de frecuencias.

Pero aquella ocasión traería más de una sorpresa para un adolescente Steve. Y es que también conseguiría su primer empleo de verano.

“La mayoría de la gente nunca coge el teléfono y llama. La mayoría de la gente nunca pregunta, y eso es lo que separa a la gente que hace cosas de la gente que solo sueña con ellas”, dijo en aquel entonces Jobs, según el citado medio.

Steve Jobs fue un destacado hombre en el mundo tecnológico (Foto: AFP)

¿QUÉ DICE LA RAE SOBRE PEDIR?

Para tener una idea clara de lo que significa pedir recurrimos al diccionario de la Real Academia Española (RAE).

“Expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga”, refiere la RAE.

LA ACCIÓN DE PEDIR

Para saber más respecto a esta acción, el portal Coaching to be precisa que pedir es una conducta asertiva, “igual que decir que no, decir lo que te molesta o hacer una crítica”.

También refiere que las conductas acertivas tienen mucho que ver con la autoestima de la personas; es decir, si no pides algo tu autoestima quizás se resentirá.

¿POR QUÉ NO PEDIMOS ALGO?

El citado portal sostiene que muchas veces una persona no pide algo para evitar un conflicto o llevarse una respuesta negativa. Además, para evitar sentirse mal o perder su aprobación de la persona a quien se dirige.

“Muy bien, pero es que la primera que se está rechazando cuando no pides eres tú. Y ten por seguro que ese es el rechazo que más te va a doler y el que más va a condicionar tu autoestima (no el rechazo de los demás)”, precisa el citado medio.

Tras su muerte también se hicieron estatuas en su honor (Foto: AFP)

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PEDIR

Coaching to be también indicó cuáles son los pasos a seguir para pedir algo. Estos son:

Saber qué es tuyo y lo que es de la otra persona.

Hacerte responsable de lo que pides.

Analizar qué es lo que quieres pedir.

Saber pedirlo.

Oír la respuesta de la otra persona.

¿QUIÉN FUE STEVE JOBS?

El famoso empresario Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en California. Sus padres fueron Abdulfattah Jandali y Joanne Carole Schieble, quienes entregaron a Steve en adopción a una pareja de clase media.

Es así que Steve crecería con la familia integrada por Paul Jobs y Clara Hagopian. El niño Steve estudió en la Cupertino Middle School y durante la secundaria acudió a Homestead H.S.

A los 12 años tuvo su primera computaora y se interesó mucho en el mundo tecnológico. Cuando cursaba estudios secundarios asistió a una conferencia de Hewlett-Packard donde le consultó al presidente de la compañía -William- sobre unas partes que necesitaba conseguir y fue así que terminó trabajando con ellos.

En 1976 nació Apple Computer Company y el primer producto lanzado fue el Apple I. Fue así que iniciaría el éxito de Steve Jobs en el mundo tecnológico.

En el 2001 le diagnosticaron un cáncer en el páncreas y falleció el 5 de octubre de 2011 cuando tenía 56 años de edad.