La Universidad de Harvard es una de las instituciones más influyentes del mundo. Si bien, es conocida por su prestigio y vastos recursos económicos, en la actualidad atraviesa una crisis financiera y de reputación. ¿Qué se ha provocado esto? En los siguientes párrafos, te lo explicamos.

Esta entidad universitaria fue fundada en 1636. Su nombre original era New College o The College at New Town. Menos de tres años después, en 1639, pasó a llamarse Harvard College en agradecimiento a su benefactor John Harvard, un joven clérigo que a su muerte había donado su biblioteca de 400 volúmenes y una suma de 780 libras. Posteriormente, volvió a cambiar su nombre por Harvard University.

Su nombre definitivo Harvard University apareció por primera vez en la Constitución de Massachusetts de 1780, en plena época revolucionaria (Foto: @graceduval / Instagram)

¿CUÁL ES LA CRISIS QUE ESTÁ AFECTANDO A LA UNIVERSIDAD DE HARVARD?

La crisis financiera y de reputación que atraviesa la Universidad de Harvard se debe a las controversias y tensiones políticas, específicamente por la posición que tiene frente al conflicto entre Israel y Palestina. Producto de ello, el flujo de donaciones se ha visto afectado, toda vez que es una parte importante del financiamiento de la institución, publica El Universal.

Por ejemplo, las protestas dentro del campus y las acusaciones de antisemitismo son las que generaron mucha división, confrontación y cuestionamientos sobre los valores que representa la universidad.

El malestar de algunos de los donantes de Harvard se generó por la falta de una posición clara respecto a la guerra. Ellos solicitan que la universidad maneje con firmeza estos conflictos, algo que hasta el momento no ha realizado, según su parecer.

Debido a ello, Ken Griffin, fundador de Citadel, y la Fundación Familiar de Len Blavatnik han detenidos sus aportes económicos. Para ambos, hay una “falta de defensa de los valores occidentales y el compromiso con una educación basada en la libertad de pensamiento y expresión”, precisa el medio.

A raíz de esta falta de donaciones, las finanzas cayeron en 15% el último año fiscal, afectando al fondo de dotación. Esto ha hecho que la universidad replantee su estrategia de financiamiento.