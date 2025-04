Si no reclamaste el cheque de estímulo de US$$1,400 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por no declarar tus impuestos en 2021, aúan quedan pocos días para hacerlo. Esta ayuda económica forma parte del Crédito de Recuperación de Reembolso, y aún miles de personas en EE.UU. no la han solicitado. Aquí te cuento los detalles para que no te quedes sin tu pago de recuperación.

El IRS culminó en enero los depósitos del mencionado reembolso a aquellos contribuyentes que no recibieron completamente los Pagos de Impacto Económico durante la pandemia del COVID-19 o dejaron el espacio el espacio en blanco en su declaración. Sin embargo, aún hay un grupo que no ha declarado sus impuestos de 2021 y podría perder la ayuda económica si se pasan de la fecha.

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO PARA RECLAMAR EL REEMBOLSO DEL IRS DE HASTA US$1,400 POR PERSONA?

El plazo para reclamar el cheque de estímulo de hasta US$1,400 por persona vence el martes 15 de abril de 2025, indica el IRS. Por si aún no has presentado tu declaración de impuestos de 2021, todavía puedes ser elegible para el Crédito de Recuperación de Reembolso.

¿Quiénes faltan declarar?

Si bien el IRS ya emitió el reembolso a la mayoría de los contribuyentes elegibles, la entidad estima que aún faltan las personas con ingresos bajos o inexistentes que, por lo general, no están obligadas a declarar.

Queda una semana para reclamar el reembolso del IRS (Foto: Pixabay)

¿CÓMO RECLAMAR EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE 2021?

Los contribuyentes elegibles deben presentar una declaración de impuestos primero para reclamar un Crédito de Recuperación de Reembolso, incluso si sus ingresos de un trabajo, negocio u otra fuente fueron mínimos o inexistentes.

Debes declarar tus impuestos del 2021 ante el IRS (Foto: Iryna Drozd/iStock)

¿QUÉ SUCEDE SI NO RECLAMO MI REEMBOLSO DE 2021 AL IRS ANTES DE 15 DE ABRIL DE 2025?

Según la ley, los contribuyentes suelen tener tres años para presentar y reclamar sus reembolsos de impuestos. Si no presentan dentro de los tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de los EE.UU.