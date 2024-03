Uno de los trabajos más importantes en la vida es el de la agricultura y ello ha sido así desde siempre, pues se necesita de ciertos productos que solo la tierra nos puede dar para llevar una alimentación correcta y balanceada. Al mismo tiempo, dicha profesión es una de las más complicadas y sacrificadas y más económicamente si es que se trata de una persona que recién empieza y que no cuenta con las tierras necesarias o la maquinaria que ayude a su día a día. Para aquellos que atraviesan por esa situación, en Iowa, Estados Unidos, existe un programa de apoyo que puede beneficiarlos con un desembolso económico de hasta 50 mil dólares.

Pero hay que tener en cuenta que esta ayuda no va directamente para aquel principiante de agricultura que comenzará a trabajar, sino para aquellos dueños de tierras y maquinarias que va a alquilar. Si bien el dinero no va en sí para el agricultor, sí es una manera de apoyo para que sus gastos de dichos servicios sean más baratos y pueda estar más tranquilo. Y es que, en caso de no ser propietario de terrenos o máquinas, los costos de arriendo son bastante costosos.

Si bien esto se maneja de la forma que ya mencioné, es un programa que ha tenido éxito con el pasar de los años. Y es que el Crédito Fiscal para la Transferencia de Activos Agrícolas de Iowa funciona desde el año 2007 y el presupuesto ha ido incrementándose para beneficiar a más personas. En su año de estreno, se tenía que repartir 6 millones de dólares, mientras que ahora ese monto es de 12 millones, lo cual hará posible que haya más agricultores que reciban la ayuda.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

El beneficio, como mencioné en las primeras líneas es de, máximo, 50 mil dólares los cuales irían destinados a los propietarios de tierras y máquinas que se las alquilen a los agricultores. De esta forma, los que solicitan y salen elegibles pueden obtener entre un 5% y un 15% de crédito fiscal, mientras que los propietarios de activos obtendrían un crédito del 5% de lo que pagaron en alquiler en efectivo y del 15% de los arrendamientos de cultivos compartidos. Una ecuación difícil de entender, pero que dejará a todas las partes satisfechas.

Es preciso señalar que, si el crédito total es mayor que la obligación tributaria estatal total del contribuyente, el saldo puede ser transferido para el año siguiente, medida que también será muy buena para todos.

REQUISITOS PARA APLICAR A LA AYUDA

Ser residentes de Iowa y tener ser mayor de 18 años.

Tener un patrimonio neto de, máximo, $833,000 dólares.

Tener el conocimiento suficiente para el manejo agrícola de las tierras y máquinas.

Acceso a capital de trabajo, equipos y otros.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO ECONÓMICO?

Los que quieran solicitar la ayuda deben ser descargar el formulario completo con todos los documentos. Luego, deben enviar todo el paquete por correo a la siguiente dirección: IADD, 1963 Bell Avenue, Des Moines, IA 50315.

Por más que el dinero irá para el propietario de las tierras y máquinas, las solicitudes deben ser enviadas por ambas partes de manera conjunta.

Por otro lado, hay que resaltar que la fecha límite para mandar las solicitudes es el 1 de agosto, pero también es importante conocer que el programa tiene un límite de dinero y que este se otorga en orden de llegada. Si el beneficio se termina antes del día manifestado, los documentos que lleguen posteriormente no serán aprobados.