Una significativa actualización para su sistema operativo Android ha sido anunciada por Google. El gigante tecnológico ha informado que permitirá a los usuarios restaurar automáticamente la configuración de protección antirrobo mediante copias de seguridad en la nube al cambiar de dispositivo o tras un restablecimiento de fábrica.

Hasta ahora, los teléfonos Android ofrecían diversas funciones de protección antirrobo. Estas funciones están diseñadas para resguardar los datos personales en caso de pérdida o robo del smartphone.

Entre las medidas de seguridad de Android se encuentran el bloqueo de pantalla, la capacidad de bloquear el dispositivo por completo si se detecta un movimiento brusco, así como la capacidad de bloquear o borrar el contenido del móvil de manera remota.

Sin embargo, tras adquirir un nuevo teléfono, el usuario debía reconfigurar manualmente las preferencias de seguridad nuevamente.

Google ha lanzado la actualización v25.34 en la Google Play, con lo cual permite que la configuración antirrobo se integre en las copias de seguridad almacenadas en la nube.

De esta manera, los usuarios podrán recuperar automáticamente sus ajustes de seguridad al estrenar un nuevo teléfono, lo cual garantiza la protección desde el primer uso.

Esta actualización será desplegada de manera progresiva en los dispositivos Android.