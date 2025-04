Mi imaginación se dispara inevitablemente hacia la pregunta “¿qué haría yo con tantísimo dinero?” cada vez que me entero de un ganador de lotería. Y no me refiero a premios pequeños, sino a esas cantidades descomunales de Powerball o Mega Millions que superan los mil millones. Aunque suene a fantasía cinematográfica, este escenario de cambio de vida radical e instantáneo ya se ha hecho realidad para afortunados ganadores en once ocasiones distintas.

Uno de los nombres que más ha resonado últimamente es el de Edwin Castro, quien se llevó el premio mayor más grande de la historia: US$2.04 mil millones, convirtiéndose en un casi una celebridad y envidia de todo el mundo. Ganó con un solo boleto comprado en California y, como haría cualquier mortal con ese dineral, se compró dos mansiones multimillonarias en solo dos semanas. Imagínate el nivel de emoción (y probablemente de vértigo también).

Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo cada historia tiene su propio giro. Algunos ganadores se mantienen anónimos por completo, otros reclaman el premio con una sonrisa y otros tardan meses en aparecer. Cada boleto tiene su destino, pero todos comparten algo en común: la posibilidad de convertirse en parte de esta lista histórica.

Así que me puse a revisar cada uno de los premios mayores que han alcanzado cifras estratosféricas en Powerball y Mega Millions. Lo que encontré no solo es impresionante, también es un buen recordatorio de que, aunque las probabilidades sean mínimas, a veces la suerte sí escoge a alguien.

Edwin Castro es el máximo ganador de un premio de lotería en Estados Unidos (Foto: Twitter / EdwinCastr99605)

LOS PREMIOS MÁS GRANDES ENTREGADOS POR MEGA MILLIONS Y POWERBALL EN ESTADOS UNIDOS

11. US$1,05 mil millones – 22 de enero de 2021 – Mega Millions

El primer premio en esta la lista se lo llevó un club de lotería de cuatro personas en Michigan, conocido como Wolverine FLL Club. Compraron el boleto ganador en un supermercado Kroger. Se mantuvieron discretos y usaron un abogado para representarlos. La fecha del sorteo fue el 22 de enero de 2021.

10. US$1,08 mil millones – 19 de julio de 2023 – Powerball

Este boleto se vendió en Las Palmitas Mini Market, un pequeño local en Los Ángeles. Lo reclamó Yanira Álvarez, quien probablemente convirtió ese día caluroso de julio en el más feliz de su vida. El dueño del local, de hecho, se enteró por la prensa al día siguiente.

9. US$1,128 mil millones – 26 de marzo de 2024 – Mega Millions

Un boleto vendido en Neptune, Nueva Jersey, se convirtió en uno de los ganadores más misteriosos. El ganador apareció justo antes de Navidad y pidió total anonimato. Todo un regalo anticipado.

8. US$1,326 mil millones – 6 de abril de 2024 – Powerball

Este premio fue para una familia de Oregon: Cheng y Duanpen Saephan, junto a Laiza Chao. Compraron un solo boleto y, como si el destino lo tuviera planeado, les tocó. Es de esas historias que parecen salidas de un guion de cine.

7. US$1,337 mil millones – 29 de julio de 2022 – Mega Millions

Se vendió en Illinois. Aunque los ganadores se mantuvieron en el anonimato, se sabe que fueron dos personas que compartieron el premio y prefirieron evitar el foco público.

6. US$1,35 mil millones – 13 de enero de 2023 – Mega Millions

Un viernes 13 fue el día de la suerte para alguien en Maine. El ganador, muy inteligente, usó una sociedad llamada LaKoma Island Investments LLC para reclamar el premio y proteger su identidad.

5. US$1,537 mil millones – 23 de octubre de 2018 – Mega Millions

Este sigue siendo uno de los más grandes. Lo ganó una persona en Carolina del Sur que nunca reveló su identidad. Gracias a las leyes del estado, pudo mantenerse en el anonimato total. Un boleto, un ganador, una fortuna.

4. US$1,58 mil millones – 8 de agosto de 2023 – Mega Millions

Se compró en un Publix de Florida, y el premio se reclamó bajo la empresa Saltines Holdings LLC. Es curioso que este comercio ya había sido afortunado en otro sorteo millonario años antes.

3. US$1,586 mil millones – 13 de enero de 2016 – Powerball

Este fue el primer premio en superar los mil quinientos millones. Se lo dividieron tres boletos ganadores en California, Florida y Tennessee. Recuerdo que los medios estuvieron semanas hablando de eso. Era como una fiebre de Powerball.

2. US$1,73 mil millones – 11 de octubre de 2023 – Powerball

Theodorus Struyck, de California, fue quien reclamó este megapot. Representaba a un grupo, pero tuvo que presentarse personalmente porque así lo exige la ley en ese estado.

1. US$2,04 mil millones – 7 de noviembre de 2022 – Powerball

Y acá llegamos a la cima de la montaña. Edwin Castro, californiano también, se convirtió en el hombre más afortunado de la historia de las loterías. Reclamó su premio en febrero de 2023 y optó por la suma global de US$997.6 millones. Nada mal para un solo boleto, ¿no?