A medida que una persona en Estados Unidos crece, atraviesa diferentes fases de la vida que pueden variar según factores como el entorno familiar, el nivel económico, entre otros. Sin embargo, hay una tendencia común en la mayoría: llega un momento en que se debe comenzar a trabajar para ganarse la vida, y eso continuará por muchos años con el objetivo de obtener ingresos y poder subsistir, ya sea por cuenta propia o para mantener a una familia, en caso de haber decidido formar una. No obstante, como suele decirse, todo tiene su fin, y llegará el día en que tu carrera profesional llegará a su término, momento en el que podrás iniciar a recibir otro tipo de ingresos: los provenientes del Seguro Social.

La sociedad es consciente de que, en muchas ocasiones, el pago de jubilación por parte de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) no es suficiente para satisfacer todas sus necesidades, por lo que la mayoría de las personas opta por ir ahorrando a través de los años y así acumular un fondo que puedan usar durante su etapa de retiro. Ello, sumado a lo que perciben mensualmente, podría ser lo conveniente para subsistir sin ninguna complicación económica. Y es que el dinero de las pensiones, por más que sea el máximo, suele quedarse corto.

Eso sí, casi todos sueñan con tener ese pago máximo por parte del Seguro Social, pero la realidad es que muy pocas personas reciben esa retribución que en 2025 asciende a US$5,108. Para obtenerla, debes cumplir ciertos requisitos a través de tu etapa laboral, los cuales no son nada sencillos. En ese sentido, en esta nota voy a pasar a detallarte qué requerimientos debes satisfacer con la consigna de tentar la posibilidad de obtener el mayor pago por parte de la entidad federal, cuya cifra exacta va en aumento todos los años debido a los ajustes que se realizan por la inflación del país.

La Administración del Seguro Social se encarga del pago de pensiones a los jubilados en Estados Unidos (Foto: AFP)

LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL PAGO MÁXIMO DEL SEGURO SOCIAL

A medida que se acerca el momento de la jubilación, muchos trabajadores sueñan con recibir el máximo beneficio del Seguro Social. En 2025, el pago máximo es de US$5,108 al mes, pero muy pocos alcanzan esta cantidad debido a la complejidad de los requisitos. Para obtener este desembolso máximo, es necesario cumplir con tres condiciones esenciales:

1. Trabajar al menos 35 años

Uno de los requisitos más importantes para obtener el beneficio máximo del Seguro Social es haber trabajado al menos 35 años. Esto se debe a que la fórmula del Seguro Social toma en cuenta periodos de mayores ingresos para calcular el beneficio final. Si has trabajado menos de ese tiempo, el cálculo incluirá ceros en lugar de tus ingresos durante los años faltantes, lo que disminuye considerablemente el monto de tu beneficio. Por lo tanto, si tu objetivo es recibir la mayor pensión, es crucial que tengas una trayectoria laboral de esa cantidad de tiempo.

2. Ganar el máximo de la Seguridad Social en al menos 35 años

No basta con trabajar durante 35 años; también es necesario que tus ingresos durante ese tiempo estén por encima de la base de contribución y beneficio anual del Seguro Social. En 2025, esta cifra se establece en US$176,100, lo que significa que deberás haber ganado al menos esa cantidad en cada uno de los 35 años seleccionados. Además, la Administración del Seguro Social ajusta tus ingresos por inflación, lo que implica que los ingresos de años anteriores se “indexan” para reflejar su valor real en el momento presente.

3. Esperar hasta los 70 años para comenzar a cobrar los beneficios

Aunque es posible reclamar los beneficios del Seguro Social a partir de los 62 años, si deseas recibir el monto máximo, deberás esperar hasta los 70 años. La fórmula de la entidad calcula el beneficio inicial a la “edad de jubilación completa”, que varía entre los 66 y los 67 años, dependiendo de tu año de nacimiento. Si decides comenzar a recibir los pagos antes de esta edad, tus beneficios se reducirán permanentemente. Sin embargo, si decides esperar hasta los 70, tus pagos aumentarán un 8 % por cada año adicional que esperes. Esto significa que, si tu edad de jubilación completa es 67, esperar hasta los 70 años te permitirá recibir un 24 % más en tus retribuciones mensuales.

LA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE BENEFICIOS

Para entender cómo se calcula tu beneficio del Seguro Social, es importante saber que la Administración del Seguro Social utiliza un sistema que toma en cuenta tus 35 años de mayores ingresos, los cuales se ajustan por inflación. El resultado de este cálculo es el AIME (Promedio de Ingresos Mensuales Indexados), que luego se utiliza en la fórmula para determinar el monto mensual. Solo si logras cumplir con los tres requisitos mencionados (35 años de trabajo, ingresos máximos durante ese tiempo y esperar hasta los 70 años) podrás alcanzar el beneficio máximo de US$5,108.

La Administración del Seguro Social recomienda tratar de cumplir los requisitos para obtener el mayor beneficio posible al jubilarse (Foto: Freepik)

LA DIFERENCIA ENTRE LA JUBILACIÓN COMPLETA Y LA ANTICIPADA

El Seguro Social permite a los trabajadores elegir cuándo comenzar a recibir sus beneficios, con la opción de hacerlo entre los 62 y los 70 años. Sin embargo, es crucial entender que si decides comenzar a cobrar antes de tu edad de jubilación completa, el monto mensual de tus pagos se reducirá permanentemente. En cambio, si esperas hasta los 70 años, los pagos aumentarán significativamente, lo que te permitirá acercarte al beneficio máximo. En 2025, aquellos que esperan hasta los 70 años pueden recibir hasta US$5,108 mensuales, casi US$1,100 más que aquellos que se jubilan a la edad de jubilación completa.

¿QUÉ SUCEDE SI NO CUMPLES CON LOS REQUISITOS?

Es importante tener en cuenta que no todos los trabajadores podrán cumplir con todos estos requisitos. Si no trabajaste durante 35 años o no ganaste el máximo posible durante esos años, no recibirás el beneficio máximo. Además, si decides jubilarte antes de los 70 años, tu beneficio será menor. Sin embargo, eso no significa que no puedas recibir una cantidad significativa del Seguro Social; simplemente es necesario entender que, para alcanzar la cifra mayor, se deben cumplir todos los requerimientos establecidos.