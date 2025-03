Las tarifas de equipaje de mano son uno de esos detalles que pueden desbaratar un viaje si no se está atento. Es una experiencia común: llegar al aeropuerto emocionado por tu viaje y descubrir que tu equipaje de mano no está incluido en el precio. Si te ha pasado, no te preocupes, no estás solo. Reconozcamos que a menudo es por no haber revisado cuidadosamente las condiciones del billete. Las aerolíneas no siempre lo hacen evidente, por lo que es importante estar preparado para evitar sorpresas inesperadas al hacer tu reserva.

Es importante que sepas que las aerolíneas de bajo costo son las que suelen cobrar extra por el equipaje de mano. Pero, ojo, también hay grandes compañías que lo hacen. Por eso, si tienes en mente un vuelo por EE. UU., lo mejor es que te pongas al tanto de las tarifas antes de viajar. En muchos casos, puedes evitar pagar extra si conoces bien las políticas y, sobre todo, si eres un poco hábil con el tipo de maleta que decides llevar.

En esta guía, te comparto lo que debes esperar en términos de costos y qué aerolíneas suelen cobrar más por tu equipaje de mano. Además, te daré algunos trucos para evitar esas tarifas adicionales. Así, cuando llegues al aeropuerto, estarás preparado y no tendrás que pagar más de lo necesario.

Vamos a entrar en detalles, pero antes de que me olvide, recuerda que un “artículo personal” puede ser una mochila o un bolso pequeño, y un “equipaje de mano” es, generalmente, una maleta que cabe en el compartimento superior del avión.

EL PRECIO DE VIAJAR CON EQUIPAJE DE MANO EN LAS PRINCIPALES AEROLÍNEAS

1. Alaska Airlines

Si vas a volar con Alaska Airlines, estás de suerte. Esta aerolínea incluye en tu tarifa un artículo personal y un equipaje de mano sin ningún costo extra. Asegúrate de que tu artículo personal quepa debajo del asiento frente a ti, ya que esa es la única restricción.

2. American Airlines

En American Airlines es bastante similar: también puedes llevar un artículo personal y un artículo de mano sin tener que pagar extra. Sin embargo, recuerda que el artículo personal debe caber debajo del asiento frente a ti, así que no te emociones demasiado con ese bolso gigante que tanto te gusta.

American Airlines es una de las aerolíneas más conocidas en los Estados Unidos (Foto: American Airlines / Facebook)

3. Delta Airlines

Con Delta, las reglas no cambian mucho: puedes llevar un artículo personal y un artículo de mano sin que te cobren de más. La diferencia es que, como en la mayoría de las aerolíneas, tu artículo personal debe ser lo suficientemente pequeño como para guardarlo bajo el asiento de enfrente.

4. Frontier Airlines

Aquí es donde las cosas se complican un poco. Frontier Airlines es una aerolínea de bajo costo que cobra entre US$34 y US$60 por un equipaje de mano. La buena noticia es que aún puedes llevar un artículo personal sin costo extra, pero si necesitas un bolso o maleta que vaya en el compartimento superior, prepárate para pagar un adicional.

5. Hawaiian Airlines

Si viajas con Hawaiian Airlines, no tienes que preocuparte por cargos extras en cuanto a equipaje de mano. La aerolínea te permite llevar un artículo personal y un equipaje de mano sin ningún costo adicional. Recuerda que las restricciones de tamaño para tu artículo personal siguen siendo las mismas: debe caber debajo del asiento frente a ti.

6. JetBlue

En JetBlue, también puedes llevar sin problema tu artículo personal y tu equipaje de mano sin tener que pagar por ellos. De nuevo, el tamaño de ambos es importante, y tu artículo personal debe ser pequeño, suficiente como para que quepa bajo el asiento.

7. Southwest Airlines

Lo bueno de Southwest Airlines es que su política de equipaje es bastante amigable: puedes llevar un artículo personal y un equipaje de mano, sin ningún costo adicional. Ideal si no quieres preocuparte por tarifas extra mientras disfrutas de tu vuelo.

Southwest Airlines es conocida por sus políticas amigables (Foto: AFP)

8. Spirit Airlines

Si alguna vez volaste con Spirit Airlines, sabes que es una aerolínea de bajo costo. Aquí, el artículo personal es gratuito, pero el equipaje de mano tiene un costo que varía entre US$26 y US$65, dependiendo de tu destino y otros factores. Así que, si planeas llevar una maleta más grande, asegúrate de tener listo el dinero extra para no llevarte sorpresas.

9. United Airlines

En United Airlines, la cosa se complica un poco para los pasajeros de clase económica básica. Aunque puedes llevar un artículo personal, los pasajeros con este tipo de tarifa no pueden llevar un equipaje de mano para el compartimento superior; solo se permite un artículo personal. Si tienes una tarifa más alta, entonces sí puedes llevar un equipaje de mano sin costo adicional.