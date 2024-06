Si estás cercano a la edad de retiro en los Estados Unidos es probable que hayas escuchado un sinfín de recomendaciones sobre dónde vivir tu descanso y seguramente se te presentaron opciones como Florida y hasta Maryland, donde se tiene grandes beneficios, como una excelente calidad de vida para aquellos que desean establecerse y disfrutar de su comunidad en la jubilación. Sin embargo, puede no ser la mejor opción para todos, especialmente considerando el alto costo de vida.

Según The Motley Fool, Maryland se sitúa entre los estados más costosos para jubilarse en Estados Unidos, lo que genera que muchos retirados opten por desestimarla con mucha tristeza, pues quieren encontrar un lugar en el que puedan disfrutar con una enorme calidad de vida. Debido a que no hay de otra, hay que buscarse nuevas opciones, por lo que esta información podría interesarte, ya que te presentaré otros estados en los que podrías encontrar las mismas condiciones.

Si está buscando algunas de las ventajas de Maryland pero desea opciones más accesibles, aquí le presentamos tres estados que debería considerar, de acuerdo con una información que ha sido publicada por el portal de Nasdaq.

Los jubilados en Estados Unidos reciben sus pagos mensuales a través del Seguro Social (Foto: Pexels)

LOS TRES ESTADOS SIMILARES A MARYLAND PARA JUBILARSE, PERO MÁS BARATOS

1. Delaware

Delaware es una opción excelente para jubilarse, especialmente si se compara con Maryland en términos de calidad de vida. Aunque Maryland puede ser costoso, Delaware se destaca por ser más asequible. CNBC destaca que Delaware no solo ofrece una estructura impositiva favorable para jubilados, sino también comunidades acogedoras y un clima agradable similar al noreste. Este ambiente relajado es otro beneficio para quienes se retiran.

A ello hay que sumarle que Delaware es un estado con un ritmo de vida más lento. Esto quiere decir que no es como las grandes ciudades, en la que todo y todos están con el tiempo en frente a sus narices y que tampoco hay mucha “locura”, por así decirlo, en sus actividades diarias, por lo que se presenta como un lugar muy calmado, en el que los jubilados podrán descansar plácidamente y disfrutar de las actividades que les plazca.

2. Virginia Occidental

Si crees que Maryland es una de las mejores opciones para su jubilación, también podrías investigar y explorar un poco sobre Virginia Occidental. A pesar de compartir muchas ventajas en calidad de vida con Maryland, Virginia Occidental tiene un costo de vida más bajo. Según US News & World Report, es uno de los estados más seguros del país, con bajos índices de delitos violentos y contra la propiedad. Esto es especialmente atractivo para los jubilados que valoran la tranquilidad y la seguridad.

Al ser un estado seguro se evitan muchos gastos que normalmente son hechos para salvaguardar las propiedades, como cámaras de vigilancia, alarmas, entre otras. Si bien no quiere decir que no se deba invertir en ello, se puede ahorrar unos cuantos dólares, los cuales podrían servir para otras necesidades, como alimentación, distracción, etc.

3. Carolina del Sur

Si le atraen las cualidades de Maryland, pero busca una opción más económica, Carolina del Sur es una excelente alternativa. Es uno de los estados más asequibles para la jubilación y ofrece una calidad de vida destacada. Con viviendas accesibles, un sistema impositivo favorable y comunidades hospitalarias, Carolina del Sur es ideal para establecerse en la jubilación. Además, su clima agradable y las numerosas atracciones naturales y culturales la convierten en un destino muy atractivo para los jubilados.