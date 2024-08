Las loterías Powerball y Mega Millions han capturado la imaginación de millones de estadounidenses, convirtiéndose en símbolos de esperanza y oportunidades transformadoras. Ganar uno de estos premios mayores no solo ofrece una inyección de riqueza sin precedentes, sino que también representa una oportunidad para cambiar vidas de forma drástica. Desde saldar deudas y comprar casas hasta emprender viajes exóticos, el impacto de ganar uno de estos jackpots es innegable. Sin embargo, a pesar del atractivo y la omnipresencia de estas loterías, algunos estados de EE.UU. aún no han tenido el honor de contar con un ganador.

Los mencionados juegos de azar han sido la fuente de muchos titulares en todo el país, con historias de personas que han pasado de la rutina diaria a vivir en la opulencia gracias a un solo boleto afortunado. No obstante, la suerte no ha sido uniforme en todos los rincones de Estados Unidos. Algunos lugares han visto cómo sus ciudadanos celebran grandes victorias, mientras que otros aún esperan ese momento de gloria. Este fenómeno suscita una curiosidad particular: ¿por qué algunos estados han sido elogiados con ganadores mientras que otros aún no han tenido el mismo destino?

¿EN DÓNDE NO SE HA GANADO EL POWERBALL NI MEGA MILLIONS?

En particular, Wyoming, Dakota del Norte y Mississippi se destacan como los estados que aún no han registrado un ganador del premio mayor en el Powerball ni en el Mega Millions. Este hecho puede parecer sorprendente dado el tamaño y la población de estas zonas, pero subraya cómo la suerte en las loterías puede ser impredecible y desigual. Mientras que en otros sitios se ha visto a sus residentes llevarse premios multimillonarios, estos tres estados permanecen a la espera de un afortunado que cambie su estatus.

La ausencia de ganadores en estos estados no disminuye el entusiasmo ni la esperanza de sus habitantes. Por el contrario, refuerza la idea de que el juego sigue siendo una actividad que, aunque a menudo llena de incertidumbre, mantiene viva la ilusión de un cambio radical en la vida. A medida que los jackpots continúan acumulándose, Wyoming, Dakota del Norte y Mississippi siguen en la fila, esperando su turno para recibir una ola de fortuna que, hasta ahora, ha eludido sus límites. En última instancia, la lotería continúa siendo un sueño compartido, uno que sigue inspirando esperanza y generando expectativa en cada rincón del país.

Una mujer comprando un boleto de la lotería Powerball en un quiosco de New York el 12 de enero de 2016 (Foto: AFP)

¿CÓMO SE JUEGA POWERBALL?

Jugar al Powerball es un proceso emocionante que puede ofrecer premios transformadores, y es bastante simple una vez que te familiarizas con los pasos básicos. El Powerball se juega tres veces a la semana, los lunes, miércoles y sábados, con los sorteos realizados a las 22:59 horas (hora del este, ET). Los jugadores tienen la posibilidad de comprar boletos hasta aproximadamente una hora antes del sorteo, aunque este horario puede variar ligeramente según el estado en el que juegues.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y uno adicional conocido como el “Powerball”, que va del 1 al 26. Estos se pueden elegir manualmente o mediante la opción de selección automática, llamada “Quick Pick”, en la que el sistema genera una combinación aleatoria para el jugador. La combinación de cifras que elijas será la que competirá en el sorteo.

Adicionalmente, el Powerball ofrece una opción llamada “Power Play” que por un costo adicional de US$1 por boleto, permite multiplicar las ganancias menores a las del premio mayor. Con el Power Play, si tu boleto gana en una categoría de premio que no sea el jackpot, tus ganancias pueden incrementarse por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número que se extraiga durante el sorteo especial de Power Play. Esta opción incrementa el costo del boleto, pero brinda la posibilidad de ganar más en premios secundarios.

¿CÓMO SE JUEGA MEGA MILLIONS?

El Mega Millions es una lotería popular en Estados Unidos que ofrece a los jugadores la posibilidad de ganar premios multimillonarios con una combinación de números. Los sorteos del Mega Millions se realizan dos veces a la semana, los martes y viernes, a las 23:00 horas (hora del este, ET). Los boletos pueden adquirirse hasta aproximadamente una hora antes del sorteo, aunque este horario puede variar según el estado en el que te encuentres.

Para participar en el Mega Millions, los jugadores deben seleccionar cinco números diferentes del 1 al 70, conocidos como los “números blancos”. Además, deben elegir un del 1 al 25, denominado el “Mega Ball”. También tienes la opción de utilizar la función de “Quick Pick”, en la que la máquina selecciona una combinación aleatoria por ti, eliminando la necesidad de elegir manualmente tu jugada.

Un aspecto adicional que hace que el Mega Millions sea aún más emocionante es el “Megaplier”, una opción que puedes añadir a tu boleto por un dólar adicional. El Megaplier multiplica tus ganancias en los premios menores por 2, 3, 4 o 5 veces, dependiendo del sorteo. Esta opción permite a los jugadores incrementar significativamente sus premios secundarios, añadiendo un nivel extra de emoción al juego.

El sorteo del Mega Millions determina los números ganadores que deben coincidir con los que elegiste para ganar. Para llevarte el premio mayor, debes acertar los cinco blancos y el Mega Ball. También hay premios para combinaciones parciales, con montos que varían según cuántos números coincidan y si se ha optado por el Megaplier.