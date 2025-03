El panorama del retail en pleno siglo XXI está cambiando de manera significativa, y lo que recientemente sucedió con Macy’s es un claro ejemplo de ello. La conocida cadena de grandes almacenes, que en el pasado fue un referente en muchas ciudades, ha tenido que enfrentar tiempos difíciles. Con el crecimiento del comercio en línea, las tiendas físicas de muchas marcas, incluida esta, se han visto cada vez más afectadas. Hace poco, Macy’s dio a conocer una noticia que, para muchos, resultó difícil de aceptar, pues no solo se trata de otro cierre de local, sino de un giro más profundo en la forma en que entendemos el consumo y las compras hoy en día.

En un contexto de reestructuración, Macy’s ha decidido cerrar algunas de sus sucursales que, por diversas razones, no logran mantenerse competitivas ni rentables. Y, aunque el hecho de que las tiendas cierren no es una novedad, lo que realmente llama la atención es la ubicación de este cierre y, sobre todo, la fecha en que se producirá. Si eres de los que tiene algún recuerdo en alguno de sus establecimientos o de los que disfruta paseando por ellas, este cambio es un recordatorio de que nada es para siempre.

Macy's se quedará con las localidades que mayor cantidad de ingresos le otorga (Foto: AFP)

¿CUÁL ES ESA TIENDA QUE CERRARÁ?

La tienda de Macy’s ubicada en The Mall at Greece Ridge, en Nueva York, se prepara para cerrar sus puertas. En una notificación publicada por el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, se ha informado que el último día de trabajo para sus empleados será el 11 de abril. Aunque este tipo de noticias suelen generar incertidumbre entre los empleados y la comunidad, es un reflejo de las decisiones estratégicas que la compañía ha tenido que tomar para adaptarse a los nuevos tiempos.

Si eres de los que ha visitado esta tienda en algún momento, seguro que sabes que se trataba de un punto de referencia en el área. Sin embargo, la compañía ya había anticipado que se vería obligada a reducir el número de sucursales que no resultaran ser rentables, y esta es una de las tantas que no podrá mantenerse a flote.

Macy’s ha estado pasando por una transformación desde hace algún tiempo. Hace un año, la cadena anunció que para 2026, su plan incluía cerrar 150 tiendas que no cumplían con sus expectativas de rendimiento. La meta es invertir en 350 establecimientos considerados como “tiendas de futuro”. Esto incluye una renovación de la experiencia de compra en las sucursales que sí permanecerán abiertas. La idea es conseguir un crecimiento de ventas rentable y sostenible, lo cual suena como una necesidad urgente para una marca que se ha visto golpeada por el comercio en línea y los cambios en los hábitos de compra.

LA VENTA DE LIQUIDACIÓN

Como suele suceder en estos casos, la tienda que cerrará comenzará una venta de liquidación en las próximas semanas. Si eres de los que siempre busca una buena oferta, ahora es el momento perfecto para aprovecharlo, pero con la conciencia de que detrás de esas rebajas hay una historia que no necesariamente es positiva para todos los involucrados. Las promociones no solo buscan vender el inventario restante, sino también permitir que los trabajadores sigan el proceso de transición, aunque esto no deja de ser un proceso difícil para ellos.

EL IMPACTO EN LOS TRABAJADORES

Uno de los aspectos más sensibles de este cierre es, sin duda, el impacto en los empleados. La tienda de The Mall at Greece Ridge daba empleo a 50 personas que, a partir del 11 de abril, verán cambiar sus vidas de manera significativa. Este tipo de noticias, más allá de ser números y fechas en un comunicado, afecta a personas con historias, responsabilidades y sueños. El cierre también un golpe a las vidas de quienes forman parte de ella.

Macy’s ya ha comunicado a los empleados de esta tienda que tendrán derecho a recibir apoyo para la transición, como parte del ajuste que la compañía está realizando. Esto se maneja bajo un plan de reentrenamiento para ofrecerles nuevas oportunidades dentro de la empresa o en otros sectores. Pero no hay duda de que, más allá del apoyo, hay un factor emocional importante que no puede pasarse por alto.