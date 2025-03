¿Eres uno de los casi un millón de contribuyentes que aún pueden recibir un cheque de estímulo de $1,400? Si no has presentado tu declaración de impuestos de 2021, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos te brinda la oportunidad de recuperarlo. La disposición fiscal, denominada Crédito de Reembolso de Recuperación, ayuda a las personas a reclamar los pagos de estímulo que no recibieron en 2021. Si eras elegible, pero no recibiste los fondos, aún puede reclamarlos. Eso sí, primero deberás presentar una declaración de impuestos antes del 15 de abril.

Antes del 15 de abril tienes que hacer la presentación. (Foto: Composición con imagen de atakan/iStock)

Los pagos se depositarán automáticamente utilizando la información bancaria que figura en la declaración de impuestos de 2023 del contribuyente o se enviarán mediante cheque en papel.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE CRÉDITO?

El cheque de estímulo, parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, fue el pago final emitido para brindar alivio financiero durante la pandemia de COVID-19. Proporciona hasta $1,400 por persona y el monto exacto depende del ingreso bruto ajustado y se reduce gradualmente a medida que aumentan los niveles de ingresos:

Declarantes solteros : califican para recibir los $1,400 completos si su ingreso bruto ajustado (AGI) en 2021 fue de $75,000 o menos. El crédito comienza a disminuir para los ingresos superiores a $75,000 y se elimina por completo a partir de los $80,000.

: califican para recibir los $1,400 completos si su ingreso bruto ajustado (AGI) en 2021 fue de $75,000 o menos. El crédito comienza a disminuir para los ingresos superiores a $75,000 y se elimina por completo a partir de los $80,000. Casado que presenta una declaración conjunta : Tiene derecho a los $2800 completos (para dos personas) si su ingreso bruto ajustado combinado en 2021 fue de $150 000 o menos. El crédito comienza a disminuir para los ingresos combinados superiores a $150 000 y se elimina por completo a partir de los $160 000.

: Tiene derecho a los $2800 completos (para dos personas) si su ingreso bruto ajustado combinado en 2021 fue de $150 000 o menos. El crédito comienza a disminuir para los ingresos combinados superiores a $150 000 y se elimina por completo a partir de los $160 000. Dependientes: Las familias pueden recibir $1,400 por cada dependiente en 2021, independientemente de la edad, pero el monto está sujeto a los mismos límites de eliminación gradual de ingresos que el declarante principal.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), conocido también como el Servicio Interno de Rentas, es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. (Foto: Pgiam / iStock)

Anunciado originalmente en diciembre, el IRS ha estado enviando pagos automáticamente a los contribuyentes que califican, incluidos aquellos que presentaron declaraciones de impuestos con entradas en blanco o de $0 para el campo de datos del Crédito de Reembolso de Recuperación, pero que aún eran elegibles para el crédito.

Eso deja a las personas elegibles que aún no han presentado una declaración de impuestos. El 15 de abril es el último día para reclamar el crédito, ya que, por lo general, el IRS solo le permite solicitar reembolsos o créditos dentro de los tres años.