Desde el 7 de mayo de 2025, si un ciudadano quiere abordar un vuelo o visitar alguna agencia federal estadounidense deberá tener su REAL ID; caso contrario, no podrá acceder a ninguno de ellos. Si te encuentras en Alabama, este documento de identificación se denomina STAR ID por sus siglas Secure, Trusted, and Reliable Identification (en español: Identificación Segura, Confiable y Fiable), por ello si aún no lo has tramitado, te damos a conocer dónde obtenerla de forma presencial; así que presta mucha atención.

Antes te precisamos que Real ID es una forma de identificación mejorada que cumple con los estándares de seguridad federales establecidos en el 2005, que fue diseñado para aumentar la seguridad y prevenir el fraude.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA STAR ID?

Documento de identificación para verificar nombre completo y fecha de nacimiento.

Algún recibo o factura de servicios públicos para comprobar la residencia.

Número de Seguro Social o documento equivalente.

Un documento que garantice su estatus como pasaporte, certificado de nacimiento o Green Card.

Documentación adicional que piden en algunos casos:

Si se casó o divorció le pedirán demostrar con un acta de matrimonio o sentencia de separación.

La STAR ID garantiza una identificación segura y confiable en Alabama (Foto: WSFA)

LOS LUGARES PARA SOLICITAR LA STAR ID DE ALABAMA DE FORMA PRESENCIAL

En un comunicado reciente, la Alabama Law Enforcement Agency (ALEA, por sus siglas en inglés) recomendó a los residentes obtener dicha identificación para evitar contratiempos, motivo por el cual recomendó ir a una de sus oficinas de examen de licencias de conducir, ya que este se realiza de manera presencial. ¿Dónde quedan?

Condado de Autauga

218 N. Court Street, Prattville, AL 36067

Teléfono principal: 334.358.6735

Condado de Baldwin

Calle Oak 203A, Bay Minette, AL 36507

Teléfono principal: 251.990.4690

Condado de Barbour

Palacio de justicia del condado de Barbour

Calle 405 E. Barbour, Eufaula, AL 36027

Teléfono principal: 334.616.6826

Condado de Bibb

Anexo del juzgado del condado de Bibb

8 Court Square West, Suite A, Centreville, AL 35042

Teléfono principal: 205.926.3108

Condado de Blount

1000 Lincoln Avenue, Suite 300, Oneonta, AL 35121

Teléfono principal: 205.625.6868 ext. 9-2

Condado de Bullock

Departamento de policía

Calle Powell 201, Union Springs, AL 36089

Teléfono principal: 334.738.3835

Condado de Butler

Palacio de justicia del condado de Butler

Calle 101 S. Conecuh, Greenville, AL 36037

Teléfono principal: 334.371.3248

Condado de Calhoun

1703 Pelham Road Sur, Jacksonville, AL 36265

Teléfono principal: 256.435.7006

Teléfono de reintegro: 256.782.1322

Condado de Chambers

9 Jane Place, La Fayette, Alabama 36862

Teléfono principal: 334.864.4371

Condado de Cherokee

260 Cedar Bluff Road, Centro, AL 35960

Teléfono principal: 256.927.8249

Condado de Chilton

Palacio de justicia del condado de Chilton

500 2nd Avenue North, Clanton, AL 35045

Teléfono principal: 205.280.7207

Averigua dónde queda el resto de las oficinas y más detalles de cada lugar haciendo clic aquí.