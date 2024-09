Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que está postulando nuevamente en 2024, ha sido una figura polarizadora tanto en el ámbito político como en el empresarial. Su candidatura para las próximas elecciones ha reavivado el interés en su biografía y carrera, incluyendo aspectos menos conocidos de su trayectoria académica. Comprender su educación es crucial para obtener una visión completa de su formación y preparación para el cargo que busca nuevamente.

Trump comenzó su educación en el Kew-Forest School, una escuela privada ubicada en el distrito de Queens, Nueva York. Asistió a esta institución desde el jardín de infantes hasta el séptimo grado. Durante estos años formativos, Trump se desarrolló en un entorno relativamente cercano a su hogar y a su familia, pero su comportamiento llevó a sus padres a buscar una opción diferente. Esta decisión marcó un cambio significativo en su vida académica y personal.

Preocupados por tal aspecto de Trump, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York, un internado privado en el norte del estado. Esta institución, conocida por su riguroso enfoque en la disciplina y el liderazgo, le proporcionó un entorno estructurado en el que pudo desarrollar habilidades de liderazgo. Durante su último año, ascendió a capitán, lo que demuestra que pudo asumir responsabilidades importantes y liderar a sus compañeros cadetes.

El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump hace gestos durante un mitin de campaña en el Museo y Salón de la Fama de la Aviación de Carolina del Norte en Asheboro, el 21 de agosto de 2024 (Foto: AFP)

¿QUÉ CARRERA ESTUDIÓ DONALD TRUMP?

Después de completar su educación en la Academia Militar, Trump regresó a la ciudad de Nueva York y se inscribió en la Universidad Fordham, una universidad jesuita y católica ubicada en el Bronx. Durante sus dos años, Trump continuó su formación académica en un entorno diferente, pero decidió trasladarse a otra institución para completar su educación superior. Esta decisión reflejó su deseo de explorar nuevas oportunidades y recursos académicos.

En 1966, Trump se trasladó a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, una de las casas de estudio más prestigiosas de la Ivy League. En esta institución, completó su licenciatura en Ciencias Económicas en la Wharton School, que en ese momento era conocida como Wharton School of Finance. Este cambio marcó un punto importante en su carrera académica, ya que ese lugar de aprendizaje es reconocido por su excelencia en el ámbito de los negocios y las finanzas.

La percepción del desempeño académico de Trump ha sido objeto de controversia. Aunque The New York Times informó que Trump se graduó “como el primero de su clase”, su nombre no apareció entre los principales homenajeados ni en la lista del decano, lo que ha suscitado dudas sobre su clasificación real. Además, el abogado de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso que Trump había solicitado el envío de cartas a las escuelas que había asistido, advirtiendo que se emprenderían acciones legales si se revelaban sus calificaciones.

A pesar de las controversias y el escepticismo sobre su desempeño académico, Trump ha expresado que valora el título de la Wharton School por el prestigio que conlleva en el mundo de los negocios. En su libro “The Art of the Deal”, Trump comentó que, aunque no cree que el título demuestre gran cosa, sabe que muchas personas lo valoran mucho en el ámbito profesional. Esta perspectiva refleja cómo la educación y el prestigio académico pueden tener un impacto significativo en la carrera de una persona, independientemente de las críticas o las dudas sobre su rendimiento académico real.