El costo de vida ha subido y uno siempre busca la mejor manera de poder ahorrar y Dollar Tree siempre aparece como una buena opción de precios bajos. Sin embargo, debes analizar bien los productos, pues no todos son tan convenientes y a la larga pueden salir más caros. Conoce la lista de lo que no deberías comprar en esa tienda.

Dollar Tree, antes llamada todo por un dólar, se caracteriza por vender artículos por US$1.25 o menos. En sus diferentes tiendas distribuidas en todo Estados Unidos puedes encontrar productos para diversos rubros, como salud y belleza, decoración, limpieza, dulces, juguetes, regalos, decoración de fiestas y hasta artículos para mascotas y libros, entre otros. También tiene alimentos congelados y productos lácteos.

La lista de rubros es larga, pero algunos de los artículos no se equiparan entre precio y calidad haciendo que las tiendas de un dólar o incluso en las propias marcas de las cadenas minoristas tengan malas referencias.

LA LISTA DE ARTÍCULOS QUE NO DEBERÍAS COMPRAR EN DOLLAR TREE

Conoce los productos de Dollar Tree menos aceptados por los consumidores estadounidenses, de acuerdo con el DiarioNY:

1. Torre de snacks

Aunque parece un recipiente útil para eventos o salidas al aire libre, es incompatible con el lavavajillas y tiene muchas piezas para ensamblar, lo hacen poco práctico para el día a día.

2. Fideos de huevo marca Pampa

Estos fideos tienden a perder su consistencia y desintegrarse al cocinarlos, reduciendo la calidad de tus platos. Según la usuaria en TikTok Caitlin Tetrault @allthingsdollartree, aunque parece ser una buena marca, a la hora de cocinarlo se disolvía demasiado en agua.

3. Bolsas de basura

En vez de ser una apoyo en la limpieza, estas bolsas son tan delgadas que se rompen fácilmente y pueden terminar provocando un desastre. Tendrías que limpiar el doble.

4. Globos

Quien no quiere decorar su fiesta. Si usas globos con letras o números, ten en cuenta que los de Dollar Tree tienden a ser de una baja calidad, con problemas para inflarse, mantener el aire o reventándose con rapidez.

5. Cortauñas

Aunque los cortauñas que vienen en juegos de regalo, para los usuarios que lo compraron no son buenos. Se pueden desarmar sin cortar ni siquiera una uña.

6. Champú y acondicionador

La realidad es que estos productos suelen estar diluidos y carecen de ingredientes de calidad, lo que podría resultar en un cabello opaco y sin vida.

No recomiendan champú en las tiendas de Dollar Tree porque podría dejarte el cabello opaco (Foto: AFP)

7. Tiras de cera marca Dreamology

Prometen una solución fácil y económica para la depilación, pero no son efectivas. No se adhieren al vello y, por el contrario, te dejan la piel pegajosa con una capa difícil de sacar.

8. Dúos de labios L.A. Colors

El problema con este labial dúo es la baja durabilidad y calidad de estos cosméticos hacen que su bajo costo no valga la pena comprarlos, pues al final deberás reemplazarlo más seguido

9. Toallitas desmaquillantes Global Beauty Care

La limpieza del rostro es un paso crucial en cualquier rutina de cuidado de la piel, pero estas toallitas pueden ser demasiado ásperas, provocando más daño que beneficio.

10. Herramientas

Las herramientas deben ser duraderas y por un dólar no obtendrás la mejor calidad de ellos, lo que significa que no durarán mucho. Si tienes que cambiar las herramientas a menudo, no ahorrarás nada. Solo que se trate de una emergencia.